Цены евробондов РФ во вторник приостановили рост на фоне повышения долларовых ставок

Москва. 11 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник приостановили бурный рост последних дней и перешли к консолидации на достигнутых уровнях на фоне повышения долларовых процентных ставок. Американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снизились в цене за день, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК практически не изменилась по отношению к закрытию 10 августа и составила 116% от номинала, что соответствует доходности 1,59% годовых (рост на 0,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась за день на 2,5 базисного пункта, составив 102,33% от номинала (доходность выросла на 1,5 базисного пункта и составила 0,145% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился всего на 1 базисный пункт, составив 144,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли всего на 11 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 149,41% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 2,92% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 20 базисных пунктов, до 144,13% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 2,87% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 12 базисных пунктов, до 117,25% от номинала (доходность выросла на 2 пункта, до 1,615% годовых), а бумаги с погашением в 2023 году подорожали на 4 базисных пункта, до 112,08% от номинала (их доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 0,905% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 27 базисных пунктов, подешевев до 144,1% от номинала (доходность выросла на 1 пункт и составила 2,88% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году снизился в цене на 6 базисных пунктов - до 114,43% от номинала (доходность выросла на 1 пункт, до 1,99% годовых).

"После нескольких дней бурного ралли сегодня в секторе российских еврооблигаций активность покупателей заметно снизилась, в результате чего рынок перешел в стадию консолидации. Котировки большинства бумаг стоят немного ниже максимальных уровней, достигнутых накануне, но ценовое снижение в целом незначительное. Поводом для приостановки роста цен отечественных евробондов стало повышение процентных ставок по долларовым свопам и US Treasuries. А поскольку за последние дни суверенные спреды заметно сузились, то динамика российских еврооблигаций стала очень чувствительной к любым движениям базовых ставок, и, соответственно, их повышение приостановило ценовой рост отечественных евробондов. Но, с другой стороны, внешний фон остается позитивным, на мировых рынках явно присутствует спрос на риск, что сдерживает активность продавцов в секторе суверенных евробондов РФ. Плюс мировые цены на нефть также остаются на достаточно высоком уровне, что тоже оказывает определенную поддержку рынку", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.