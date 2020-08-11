Рынок акций превысил 3000п по индексу МосБиржи во главе с бумагами "Системы" на новостях о российской вакцине

Москва. 11 августа. Рынок акций РФ во вторник вырос на фоне известий о российской вакцине от коронавируса COVID-19 и подъема внешних площадок и нефти в ожидании новых мер поддержки экономики США. Индекс МосБиржи превысил 3000 пунктов, обновив максимум с конца февраля, при этом лидерами подъема выступили обновившие с мая 2017 года акции АФК "Система", в которую входит участвующая в производстве вакцины компания "Биннофарм"; упали бумаги золотодобывающих компаний на фоне коррекции золота вниз.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3005,63 пункта (+1,5%), индекс РТС - 1296,01 пункта (+2,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4,7%.

Доллар упал до 73,07 рубля (-0,4 рубля), золото подешевело до $1949,5 за тройскую унцию (-4,4%).

Президент РФ Владимир Путин сообщил на совещании с членами правительства, что первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России, она формирует устойчивый иммунитет. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что эта вакцина будет производиться на двух площадках, первыми ее получат врачи и учителя, к вакцине проявили интерес ряд зарубежных государств.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется в октябре. Он также сообщил, что РФПИ получил предварительные заявки на приобретение более 1 млрд доз вакцины от 20 стран. Ранее АФК "Система" сообщила, что завод "Биннофарм" может производить около 1,5 млн доз вакцины в год.

Подорожали рублевые акции АФК "Система" (+6,9%, до 21,43 рубля; максимум дня - 22,76 рубля), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+4,7% и +4,9% префы), Сбербанка (MOEX: SBER) (+4,2%), "Мосбиржи" (+3,1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+3,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,7% и +1,5% "префы"), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1%).

Упали акции "Селигдара" (MOEX: SELG) (-10,6%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-9,1%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-7,9%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-6,6% и -5,1% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (-5,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-3,9%).

Также просели акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,1%).

Акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%) локально просели с утренних максимумов после выхода отчета за первое полугодие по МСФО: EBITDA ГМК сократилась до $1,8 млрд (ниже на 51% к данным 2019 года) вследствие признания расходов по экологическим резервам на сумму $2,1 млрд. Соотношение чистого долга ГМК к показателю EBITDA по состоянию на 30 июня 2020 года увеличилось до 1,2x.

Тем временем, Capex "Норникеля" в первом полугодии вырос на 10% - до $0,6 млрд, по итогам года показатель ожидается на уровне до $2 млрд. Далее в 2021 году "Норникель" ожидает рост Capex до $3-3,4 млрд, а до 2025 года ГМК ожидает среднегодового уровня в $3,5-4 млрд, сообщается в презентации компании.

Чистая прибыль "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-1,9%) по МСФО в I полугодии снизилась на 37% (до 6,9 млрд руб.), EBITDA - на 19% (до 13,2 млрд рублей). ПАО "Юнипро" сохраняет планы по выплате промежуточных дивидендов в декабре 2020 года в размере 7 млрд руб., сообщила компания. Представление о дивидендных выплатах на 2021-2022 годы соответствует дивидендной политике компании, т.е. 20 млрд руб. в год, говорится в презентации. В то же время из материалов компании следует, что выплаты в 2021 году могут оказаться равны или меньше 20 млрд руб.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, в США с начала недели наблюдался рост интереса инвесторов к цикличным бумагам, а также уход из перегретых высокотехнологичных акций. Естественно, что отечественный рынок преимущественно состоит из компаний, которые работают в реальной, а не виртуальной экономике. Ранее отстававшие металлурги и нефтяники смотрятся менее перекупленными, чем другие разогретые бумаги. "Норникель" удивил рынок сокращением прибыли в I полугодии на 98% (до $45 млн), что во многом обусловлено штрафами из-за экологических происшествий. В лидерах роста выступили бумаги АФК "Система" на фоне известий, что российская вакцина от COVID-19 будет производиться на мощностях компании. Среди аутсайдеров преобладали акции золотодобывающих компаний на фоне резкой коррекции в золоте.

Рубль во вторник усилил позиции, как и другие валюты сырьевых стран. На рубль позитивное влияние оказала нефть, а также восстановление спроса на российские долговые бумаги после июльских распродаж. В Китае уже четвертый месяц подряд растут продажи автомобилей, в июле их рост в годовом выражении составил 16%. Это свидетельствует о том, что восстанавливается спрос со стороны автопроизводителей на различные материалы, также это является позитивным фактором для нефти, считает аналитик.

Отдельно стоит обратить внимание на ситуацию вокруг "Северного потока 2". Руководство Uniper не исключает того, что проект придется заморозить из-за угрозы санкций со стороны США. Однако министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил о том, что его страна имеет суверенное право выбирать любые источники энергетических поставок. Он также отметил, что политика угроз в адрес Европы не будет успешной. Соответственно, энергетические претензии США на европейском направлении могут столкнуться с препятствиями. Во всяком случае в Евросоюзе уже разрабатывают меры противодействия американскому давлению.

Президент США Дональд Трамп заговорил о возможности снижения налогов на прибыль от инвестиций. Данный шаг вполне укладывается в логику восприятия Трампом фондового рынка как показателя своей поддержки, отмечает Кочетков.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, главной новостью дня стало известие, что Россия стала первой страной в мире, которая официально зарегистрировала вакцину от коронавируса. Важно, что вакцина будет производиться на двух площадках (в НИЦЭМ им Н.Ф.Гамалеи и компанией "Биннофарм", принадлежащей АФК "Система"), первыми ее получат врачи и учителя, к вакцине проявили интерес ряд зарубежных государств.

Кроме того, одновременно при содействии Минпромторга и проектного офиса Сбербанка идет отработка технических регламентов для масштабирования производства на площадках ряда отечественных производителей. По поручению главы государства Российский фонд прямых инвестиций инвестирует в производство и продвижение вакцины за рубежом. Параллельно начнется поэтапное применение вакцины в гражданском обороте.

Одновременно с запуском третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса в Москве начнется ее ввод в гражданский оборот в регионах. Центр Гамалеи готов начать третью фазу испытаний уже в самое ближайшее время, причем во время третьей фазы реакция вакцинированных будет отслеживаться. Для бумаг "Системы" эта новость, безусловно, является позитивной, поскольку рост спроса на новую вакцину очевиден (это увеличит доходы фармацевтического направления "Системы"), а одна из структур группы будет производить до 1,5 млн доз вакцин в год, отмечает Абелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, для бумаг "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%) позитивным фактором выступают ожидания их включения в расчет индекса MSCI Russia, итоги пересмотра которого будут объявлены после закрытия торгов среды.

Акции "Системы" обновили максимум с мая 2017 года и краткосрочно выглядят перекупленными, но при этом сохраняют среднесрочный и долгосрочный потенциал роста. При закреплении выше 21 руб. бумаги, вероятно, направятся к пикам 2017 года - в район 24-25,25 руб., но краткосрочно могут скорректироваться к 19,5 руб., а далее - к 18,75 руб. На данный момент имеет смысл сохранять "длинные" позиции, а краткосрочные закрывать при закреплении ниже поддержки 19,50 руб. Об опасности смены среднесрочного восходящего тренда можно будет говорить при падении бумаг ниже 18 руб., считает аналитик.

Инвесторы оптимистично оценивают перспективы мировой экономики после заявлений президента РФ о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса. В ближайшие сессии на рынке будут оценивать еженедельные данные по запасам в США, а также ежемесячные отчеты крупнейших энергетических агентств, полагает Кожухова.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Дмитрия Бабина, индекс МосБиржи на закрытие торгов обновил 5-месячную вершину в русле роста глобальных рынков, отыгрывающих идею быстрого восстановления мировой экономики после появления эффективной вакцины против коронавируса. Оптимизму способствует и стабилизация динамики распространения заболевания в мире.

Также поддержку рисковым активам оказывает увеличение вероятности достижения консенсуса по новому пакету господдержки американских потребителей. Минфин США ожидает возобновления переговоров законодателей по этому вопросу. Представители республиканского большинства в Сенате рассчитывают, что соглашение с демократами по законопроекту будет достигнуто в самое ближайшее время.

Рост российского рынка акций проходит широким фронтом, на фоне которого выделяются представители финансового, металлургического и нефтегазового секторов. Лидирующую динамику показали акции АФК "Система", отреагировавшие на новость о том, что первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19 будет производиться на принадлежащем компании заводе "Биннофарм", отмечает Бабин.

Во вторник в Азии преобладал подъем индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,9%, китайский Shanghai Composite просел на 1,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 2,1%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 1,7-2,4%) и Америка (индекс S&P 500 растет на 0,4%), несмотря на сохраняющуюся напряженность в отношениях между США и Китаем.

США по-прежнему занимают первую строчку в списке стран по числу выявленных случаев, а также по летальным исходам вследствие заражения коронавирусом. В то же время ряд штатов, включая Нью-Йорк, Калифорнию и Техас, фиксируют снижение числа случаев госпитализации.

Между демократами и республиканцами в Конгрессе по-прежнему нет консенсуса относительно условий новой программы стимулирования экономики. Министр финансов США Стивен Мнучин выразил мнение, что администрация президента США и Конгресс могут достичь соглашения о дальнейшей экономической помощи уже на этой неделе, если демократы будут "разумны".

Участники торгов проявляют осторожность в ожидании торговых переговоров между США и Китаем, которые пройдут позднее на этой неделе. Ожидается, что в ходе переговоров, в том числе, будут обсуждаться вопросы импорта КНР энергоносителей.

Нефть к вечеру сократила темпы роста, подогретого ранее заявлениями главы Saudi Aramco Амина Нассера о восстановлении спроса на некоторых рынках, а также в ожидании принятия нового пакета мер поддержки экономики США. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $45,2 за баррель (+0,5% и +1,3% в понедельник), сентябрьская цена WTI - $42,25 за баррель (+0,7% и +1,8% в понедельник).

Глава Saudi Aramco в воскресенье отметил, что в Китае спрос на бензин и дизельное топливо "почти вернулся до уровня", наблюдавшегося до пандемии, пишет агентство Argus. По оценке Нассера, спрос сейчас составляет около 90 млн баррелей в сутки (б/с). Глава Saudi Aramco прогнозирует его рост до 95-96 млн б/с к концу года.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (+25,8%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (+12,9%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+12,2% и +12,5% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+10,3%), ПАО "Галс-девелопмент" (MOEX: HALS) (+10%), ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (+9,6%, до 37,8 рубля).

Акции ПАО "ОР" выросли на новостях о допэмиссии - совет директоров 10 августа принял решение об увеличении уставного капитала общества посредством дополнительного размещения 28,264 млн обыкновенных акций номиналом 100 рублей каждая. Допэмиссия составит 25% от ранее размещенных акций, группа может привлечь не менее 2,8 млрд рублей.

Допэмиссия будет размещена по открытой подписке с реализацией преимущественного права приобретения акций акционерами компании. Цена, сроки и другие параметры размещения будут определены позже советом директоров. С учетом сложившейся конъюнктуры и истории котировок акций ПАО "ОР" будет размещать допэмиссию только при цене акций существенно выше текущих уровней, но не менее 100 руб. за акцию, сообщила компания. Средства от размещения допэмиссии будут направлены на реализацию стратегии компании по цифровой трансформации бизнеса и развитие финансовых сервисов, говорится в пресс-релизе группы.

Подешевели бумаги ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-16,3%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (-14,5%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-12,5%), ПАО "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (-6,4%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-5,6%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-5,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 93,735 млрд рублей (из них 17,799 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).