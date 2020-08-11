Рубль вечером сохраняет рост к доллару и евро вслед за другими валютами ЕМ

Москва. 11 августа. Доллар и евро отыграли часть потерь, но продолжают дешеветь на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль умеренно укрепляется к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти и вслед за другими валютами emerging markets.

Курс доллара США составил 73,1 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 37,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 85,99 руб./EUR1, подешевев на 27,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 33,11 копейки - до 78,9 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял часть роста первой половины дня к доллару и евро, но продолжает умеренно подрастать в обеих парах на вечерних торгах вслед за другими валютами emerging markets, отыгрывающих повышение аппетита к риску за счет позитивных данных макроэкономической статистики и замедления темпов распространения коронавируса COVID-19 в мире.

Так, опубликованные во вторник статистические данные указали на рост цен производителей в США (индекс PPI) в июле в помесячном выражении на 0,6% после снижения на 0,2% месяцем ранее. Относительно июля 2019 года цены производителей снизились на 0,4%.

Рост показателя в годовом выражении стал максимальным с октября 2018 года, пишет Trading Economics. Эксперты в среднем прогнозировали его повышение на 0,3% в помесячном выражении и снижение на 0,7% - в годовом.

Тем временем индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие шесть месяцев в августе 2020 года вырос до 71,5 пункта с 59,3 пункта в июле, свидетельствуют данные исследовательского института Zew. Аналитики ожидали снижение показателя до 58 пунктов, согласно Trading Economics.

Как сообщил американский университет Джонса Хопкинса, с начала распространения пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире достигло 20 млн 89 тыс. 624 человек, увеличившись за сутки на 227 тыс. 941. Днем ранее этот показатель составлял 259 тыс. 470.

В США распространение заболевания также замедляется, несмотря на то, что страна по-прежнему занимают первую строчку в списке стран по числу выявленных случаев, а также по летальным исходам вследствие заражения коронавирусом. Снижение числа случаев госпитализации фиксируется, в частности, в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Техас.

Помимо этого, президент РФ Владимир Путин во вторник сообщил, что в России впервые в мире была зарегистрирована вакцина от коронавируса.

Инвесторы продолжают следить за развитием отношений между Вашингтоном и Пекином, а также за переговорами между демократами и республиканцами в Конгрессе США о дополнительном пакете мер по поддержке экономики.

Власти Китая в понедельник объявили о введении санкций против ряда американских официальных лиц, включая нескольких конгрессменов. Это стало ответом КНР на связанные с событиями в Гонконге санкции США. Среди лиц, подпавших под санкции, в частности, сенаторы Марко Рубио, Тед Круз, Джош Хоули, Том Коттон, конгрессмен Крис Смит, а также исполнительный директор международной правозащитной организации Human Rights Watch Кеннет Рот.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что нет смысла отвечать на санкции, введенные Китаем против ряда американских официальных лиц. "Мы и так уже ответили различными способами", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Между тем министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник заявил, что надеется на достижение соглашения между Белым домом и Конгрессом о новых мерах поддержки экономики страны на этой неделе, передает CNBC.

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться во вторник после заявления главы Saudi Aramco Амина Нассера о восстановлении спроса на некоторых рынках. По сообщениям агентства Argus, он отметил, что в Китае спрос на бензин и дизельное топливо "почти вернулся до уровня", наблюдавшегося до пандемии.

По оценке Нассера, спрос сейчас составляет около 90 млн баррелей в сутки. Глава Saudi Aramco прогнозирует его рост до 95-96 млн баррелей в сутки к концу года.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК во вторник выросла на 0,58% - до $45,25 за баррель. Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени повысились в цене на 0,91%, до $42,32 за баррель. Котировки нефти могут закрыться на самых высоких отметках с начала марта.

Инвесторы во вторник также ожидают публикации данных API об изменении запасов нефти в США на прошлой неделе.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, во вторник рубль смог продемонстрировать укрепление по отношению к основным мировым валютам. "Рост спроса на рисковые активы, выразившийся в подъеме валют развивающихся стран, а также ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на Brent уверенно удерживает позиции выше $45, поддержали рубль. При этом пара "доллар-рубль" днем уходила ниже 73 руб./$1, однако смогла отыграть часть потерь и удерживает позиции чуть выше данной отметки. Отметим, что в рамках последних сессий американская валюта по отношению к рублю перешла в консолидацию в верхней половине диапазона 70-75 руб./$1. Пока мы не видим поводов для выхода за эти границы. Для рубля сохраняются риски, связанные со снижением спроса на рисковые активы на фоне пандемии коронавируса и возможного ухудшения отношений между США и Китаем, что будет оказывать на него давление. Однако относительно высокие цены на нефть сдержат продажи в рубле и не дадут повода для подъема доллара выше 75 рублей", - подчеркивает Зварич.

"Рубль получил поддержку от дорожающей нефти и эффектно этим пользуется, хотя стоит признать, что потенциал укрепления тут ограничен. Американская валюта способна закрепиться в границах 72,75-75 руб./$1, и здесь практически ничего не меняется. Евро сполз к 86 руб./EUR1, но и такой откат мало что меняет в стабильных перспективах сильной евровалюты. На горизонте пары дней евро может оставаться в диапазоне 85,50-87,00 руб./EUR1", - полагает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 12 августа на 62,28 копейки, до 73,1522 руб./$1, и уменьшил курс евро на 90,12 копейки, до 85,9246 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 73,17 копейки по отношению к понедельнику и составил 72,9668 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 68,82 копейки и составил 72,9638 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 263,832 млн, из которых $502,56 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 761,272 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 79,97 копейки, до 85,8736 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 75,84 копейки и составил 85,8822 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR361,072 млн, из которых EUR179,763 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR181,309 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 11 августа, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,49 трлн рублей (при лимите 1,49 трлн рублей и спросе 1 трлн 524,8 млрд рублей) в среднем по ставке 4,17% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 4 августа, банки разместили 1,7 трлн рублей (при лимите 1,7 трлн рублей и спросе 2 трлн 63,3 млрд рублей) в среднем по ставке 4,16% годовых.

ЦБ РФ также провел размещение 34-го, 35-го и 36-го выпусков КОБР. Объем размещения 34-го выпуска составил 217 млрд 41,9 млн рублей, 35-го и 36-го выпусков - по 300 млрд рублей каждого при спросе 217 млрд 41,9 млн рублей, 574 млрд 303,2 млн рублей и 452 млрд 458,8 млн рублей соответственно.

Средневзвешенная цена аукциона по размещению 34-го выпуска составила 100,0006% от номинала, 35-го выпуска - 100,0003% от номинала, 36-го выпуска - 100,0014% от номинала.

"Во вторник Банк России проводил аукционы по размещению сразу трех выпусков КОБР (серии 34, 35 и 36) - примерно по 300 млрд рублей каждый. При этом в среду регулятор погасит 700 млрд рублей по 33-й серии, поэтому итоги сегодняшних аукционов оказались успешными. Так, в общей сложности регулятор смог разместить облигации на 817 млрд рублей, при этом совокупный спрос на аукционах составлял 1,2 трлн рублей. Высокий спрос наблюдался и на традиционном недельном депозитном аукционе ЦБ. Регулятор предложил банкам лимит 1,49 трлн рублей против 1,7 трлн рублей, размещенных неделей ранее. Банки разместили в ЦБ все средства в рамках лимита, при этом объем в заявках на аукционе превысил 1,5 трлн рублей", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

ЦБ РФ 7 августа продал валюту на 3,1 млрд рублей, следует из данных Банка России.

ЦБ РФ 4, 5 и 6 августа продавал валюту на 5,7 млрд рублей в день, 3 августа объем продажи валюты составил 5,8 млрд рублей. Таким образом, в целом на прошлой неделе ЦБ РФ продал валюту на 28 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов незначительно снизились во вторник по сравнению с прошлым торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 4,3% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 1 б.п. - до 4,38% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев уменьшились также на 1 б.п. - до 4,43%, 4,59% и 4,6% годовых соответственно.