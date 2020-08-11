"ФИНАМ" рекомендует покупать акции "Магнита" с целевой ценой 5140 руб., потенциал - 20% в перспективе 12 мес. с учетом дивидендов, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых.

"Прибыль удвоилась во 2К 2020 до 12,8 млрд руб., плотность продаж растет. Маржинальность продаж улучшилась на 73 б. п. по EBITDA, до 7,9%, и на 145 б. п. по чистой прибыли, до 3,3%. Существующие торговые площади стали главным фактором роста выручки. Компания также выиграла финансово от снижения торговых потерь, улучшения условий с поставщиками, арендодателями и кредиторами.

"Магнит" 2-й квартал опережает основного конкурента - Х5, по темпам роста продаж - 13,7% против 13,2%, а также по сопоставимой выручке - 7,2% против 4,3%. Мы рекомендуем "Покупать" акции "Магнита" с целевой ценой 5140 руб. Потенциал - 20% в перспективе 12 мес. с учетом дивидендов", - указывает Малых.

По мнению эксперта, ретейлер может расширить рыночную долю за счет проблем конкурентов. Прибыль в 2020 г., по оценкам аналитиков "ФИНАМа", покажет рост на 124%, до ~38 млрд руб., от низкой базы 2019 г. Повышение прибыли и денежного потока, в том числе за счет сокращения капвложений, открывают перспективу увеличения дивиденда. DPS 2020П может составить 350 руб. (+15% г/г) с DY7,6%.

"Магнит" - один из крупнейших продуктовых ретейлеров в России с сетью около 21 тыс. магазинов и выручкой в 2019 году 1,37 трлн руб. Помимо продуктов питания, продает бытовые товары, косметику, открывает сеть аптек и развивает собственное производство продуктов.