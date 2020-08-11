Акции ОГК-2 одни из самых интересных в своем секторе - "Открытие Брокер"

"Открытие Брокер" считает акции ОГК-2 в долгосрочной перспективе одними из самых интересных в секторе, а потому сохраняет по ним рекомендацию на покупку, говорится в комментарии главного аналитика компании Алексея Павлова.

"ОГК-2 в начале года продала СУЭК Красноярскую ГРЭС-2 за 9,7 млрд руб., эти средства были направлены на сокращение долговой нагрузки, - указывает Павлов. - В отчете о прибылях и убытках указанная сделка была отражена посредством сокращения операционных расходов на 3,7 млрд руб. Из-за этого финансовые показатели ОГК-2 за I полугодие 2020 года оказались сопоставимыми с прошлогодними результатами, несмотря на сильное снижение выработки и падение цен на э/э на РСВ в отчетном периоде. В результате довольно тяжелый период для отечественной генерации ОГК-2 прошла без потерь. В долгосрочной перспективе по-прежнему считаем акции ОГК-2 одними из самых интересных в секторе, а потому сохраняем по ним рекомендацию на покупку. Цель по бумаге - 0,99 рубля за штуку".

ОГК-2 ожидает снижения инвестпрограммы в 2020 году на 20%, в 2021 году - на уровне изначального плана 2020 года. Компания направит по итогам 2020 года на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО.

ПАО "ОГК-2" опубликовало неаудированную промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность за 6 месяцев 2020 года, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Выручка сократилась на 13% г/г и составила 60 млрд 328 млн рублей. Причина: компания реализовывала стратегию снижения выработки электроэнергии неэффективным оборудованием в условиях падения потребления в энергосистеме. Операционные расходы сокращены на 16,5% г/г до 46 млрд 358 млн рублей. Причина: снижение объемов закупки топлива. Операционная прибыль выросла на 1 г/г до 13 млрд 731 млн рублей. Показатель EBITDA сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года и составил 20 млрд 522 млн рублей. Прибыль увеличилась на 6,7% до 10 млрд 293 млн рублей.