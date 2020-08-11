Риск-факторы для рубля ослабевают - "ФИНАМ"

Риск-факторы для рубля на текущей неделе ослабевают, явные признаки восстановительных процессов в мировой экономике поддержат российскую валюту, сообщается в комментарии "ФИНАМа".

"Курс USD/RUB по итогам минувшей недели снизился на 0,90% до отметки 73,71, а курс EUR/RUB опустился на 0,77%, закрывшись на уровне 86,89, - напоминает аналитик "ФМНАМа" Анна Зайцева. - Таким образом, рублевая стоимость бивалютной корзины из доллара США и евро сократилась на 0,84% до отметки 79,64. Одним из ключевых факторов, способствовавших укреплению национальной валюты, стало окончание сезона дивидендных выплат, во время которого иностранные акционеры российских корпораций конвертировали полученные дивиденды в доллары и евро".

Помимо этого, поддержку рублю оказали растущие цены на "черное золото": котировки нефти марки Brent после длительной консолидации перешагнули уровень $45,0 за баррель. Также аналитик отмечает, что на текущей неделе на нефтяном рынке сохраняется позитивная динамика в ожидании заседания ОПЕК+, которое намечено на 17-18 августа. На этой встрече пересмотр квот на добычу не планируется, однако интерес будут представлять оценка организацией текущего состояния рынка нефти и прогнозы по потреблению на ближайший год.

"Учитывая явные признаки восстановительных процессов в мировой экономике, риторика ОПЕК+ может измениться в позитивную сторону, что поддержит нефтяные цены и, соответственно, российский рубль", - полагает Зайцева.