Рубль днем активно растет к доллару и евро вслед за другими валютами ЕМ

Москва. 11 августа. Доллар и евро заметно дешевеют на "Московской бирже" во вторник днем, рубль активно растет к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти и вслед за другими валютами emerging markets.

Курс доллара США составил 72,82 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 65,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 85,8 руб./EUR1, подешевев на 47,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 57,65 копейки - до 78,66 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 12 августа на 62,28 копейки, до 73,1522 руб./$1, и уменьшил курс евро на 90,12 копейки, до 85,9246 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дорожает к доллару и евро на дневных торгах благодаря уверенно растущей нефти и вслед за другими валютами emerging markets, укрепляющимися на фоне возобновления снижения доллара на глобальном рынке. Доллар США корректируется вниз на Forex после сильного роста в предыдущие сессии на пятничных данных по рынку труда США за июль, оказавшихся лучше прогнозов.

Инвесторы продолжают следить за развитием отношений между Вашингтоном и Пекином, а также за переговорами между демократами и республиканцами в Конгрессе США о дополнительном пакете мер по поддержке экономики.

Власти Китая в понедельник объявили о введении санкций против ряда американских официальных лиц, включая нескольких конгрессменов. Это стало ответом КНР на связанные с событиями в Гонконге санкции США. Среди лиц, подпавших под санкции, в частности, сенаторы Марко Рубио, Тед Круз, Джош Хоули, Том Коттон, конгрессмен Крис Смит, а также исполнительный директор международной правозащитной организации Human Rights Watch Кеннет Рот.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что нет смысла отвечать на санкции, введенные Китаем против ряда американских официальных лиц. "Мы и так уже ответили различными способами", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Между тем министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник заявил, что надеется на достижение соглашения между Белым домом и Конгрессом о новых мерах поддержки экономики страны на этой неделе, передает CNBC.

Рост оптимизма инвесторов связан и с замедлением темпов распространения пандемии коронавируса СOVID-19. С ее начала число инфицированных в мире достигло 20 млн 89 тыс. 624 человек, увеличившись за сутки на 227 тыс. 941, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. Днем ранее этот показатель составлял 259 тыс. 470.

В США распространение заболевания также замедляется, несмотря на то, что страна по-прежнему занимают первую строчку в списке стран по числу выявленных случаев, а также по летальным исходам вследствие заражения коронавирусом. Снижение числа случаев госпитализации фиксируется, в частности, в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Техас.

Помимо этого, президент РФ Владимир Путин во вторник сообщил, что в России впервые в мире была зарегистрирована вакцина от коронавируса.

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться во вторник после заявления главы Saudi Aramco Амина Нассера о восстановлении спроса на некоторых рынках. По сообщениям агентства Argus, он отметил, что в Китае спрос на бензин и дизельное топливо "почти вернулся к уровню", наблюдавшемуся до пандемии. По оценке Нассера, спрос сейчас составляет около 90 млн баррелей в сутки. Глава Saudi Aramco прогнозирует его рост до 95-96 млн баррелей в сутки к концу года.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК во вторник выросла на 1,24% - до $45,55 за баррель. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 1,3%, до $44,99 за баррель.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени повысились в цене на 1,62%, до $42,62 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 1,8%, до $41,94 за баррель.

Инвесторы во вторник также ожидают публикации данных API об изменении запасов нефти в США на прошлой неделе.

"Тенденции на глобальном рынке остаются основным драйвером для рубля и российских активов. Во вторник рубль существенно укрепляется вместе с другими валютами развивающихся стран на фоне растущих цен на нефть, общего позитива и снижения доллара на глобальном рынке. За доллар днем дают 72,75 руб. На наш взгляд, в случае продолжения движения видим возможность для покупки доллара по 72-72,5 руб./$1, учитывая наш умеренно негативный взгляд на рубль в августе", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль растет вместе с большинством валют EM. На валютных площадках развивающихся рынков во вторник преобладает коррекция доллара. Рубль пребывал в числе валют, укреплявшихся к валюте США, и к середине дня прибавлял порядка 0,8%. Такой результат в целом уступал лишь динамике турецкой лиры (+1,2%), которая активно росла впервые после непрерывного обвала с середины прошлой недели", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Банк России во вторник, 11 августа, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,49 трлн рублей (при лимите 1,49 трлн рублей и спросе 1 трлн 524,8 млрд рублей) в среднем по ставке 4,17% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 4 августа, банки разместили 1,7 трлн рублей (при лимите 1,7 трлн рублей и спросе 2 трлн 63,3 млрд рублей) в среднем по ставке 4,16% годовых.

ЦБ РФ также провел размещение 35-го и 36-го выпусков КОБР. Объем размещения по обоим выпускам составил по 300 млрд рублей при спросе 574 млрд 303,2 млн рублей 36-го выпуска и 452 млрд 458,8 млн рублей - 35-го. Средневзвешенная цена аукциона по размещению 35-го выпуска составила 100,0003% от номинала, 36-го выпуска - 100,0014% от номинала.

ЦБ РФ 7 августа продал валюту на 3,1 млрд рублей, следует из данных Банка России.

ЦБ РФ 4, 5 и 6 августа продавал валюту на 5,7 млрд рублей в день, 3 августа объем продажи валюты составил 5,8 млрд рублей. Таким образом, в целом на прошлой неделе ЦБ РФ продал валюту на 28 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов незначительно снизились во вторник по сравнению с прошлым торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 4,3% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 1 б.п. - до 4,38% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев уменьшились также на 1 б.п. - до 4,43%, 4,59% и 4,6% годовых соответственно.