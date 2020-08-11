.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль днем активно растет к доллару и евро вслед за другими валютами ЕМ
.
ГЛАВНОЕ
ВВП России во 2-м квартале упал на 8,5%
Снижение российской экономики во 2-м квартале составило 8,5%, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Данные ведомства оказались лучше оценки Минэкономразвития, которое прогнозировало падение ВВП на 9,6%
 
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса - Путин
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России, она формирует устойчивый иммунитет. "Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой...
 
ЦБ РФ продлил послабления по резервам до конца 2020 года
Банк России продлил для банков использование регулятивных послаблений по резервам до конца 2020 года, говорится в сообщении ЦБ. ЦБ отмечает, что в настоящее время ситуация в российском финансовом секторе существенно улучшилась относительно начала...
 
Выплаты малообеспеченным семьям с детьми могут увеличить
Со следующего года пособие на детей от трех до семи лет, которое получают малоимущие семьи, может быть увеличено. Поправки в законодательство разрабатывает Минтруд. Предполагается, что сумма выплат вырастет с 5,5 тыс. рублей в среднем по стране до...
 
11 августа 2020 года 15:45

Рубль днем активно растет к доллару и евро вслед за другими валютами ЕМ

Москва. 11 августа. Доллар и евро заметно дешевеют на "Московской бирже" во вторник днем, рубль активно растет к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти и вслед за другими валютами emerging markets.

Курс доллара США составил 72,82 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 65,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 85,8 руб./EUR1, подешевев на 47,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 57,65 копейки - до 78,66 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 12 августа на 62,28 копейки, до 73,1522 руб./$1, и уменьшил курс евро на 90,12 копейки, до 85,9246 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дорожает к доллару и евро на дневных торгах благодаря уверенно растущей нефти и вслед за другими валютами emerging markets, укрепляющимися на фоне возобновления снижения доллара на глобальном рынке. Доллар США корректируется вниз на Forex после сильного роста в предыдущие сессии на пятничных данных по рынку труда США за июль, оказавшихся лучше прогнозов.

Инвесторы продолжают следить за развитием отношений между Вашингтоном и Пекином, а также за переговорами между демократами и республиканцами в Конгрессе США о дополнительном пакете мер по поддержке экономики.

Власти Китая в понедельник объявили о введении санкций против ряда американских официальных лиц, включая нескольких конгрессменов. Это стало ответом КНР на связанные с событиями в Гонконге санкции США. Среди лиц, подпавших под санкции, в частности, сенаторы Марко Рубио, Тед Круз, Джош Хоули, Том Коттон, конгрессмен Крис Смит, а также исполнительный директор международной правозащитной организации Human Rights Watch Кеннет Рот.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что нет смысла отвечать на санкции, введенные Китаем против ряда американских официальных лиц. "Мы и так уже ответили различными способами", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Между тем министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник заявил, что надеется на достижение соглашения между Белым домом и Конгрессом о новых мерах поддержки экономики страны на этой неделе, передает CNBC.

Рост оптимизма инвесторов связан и с замедлением темпов распространения пандемии коронавируса СOVID-19. С ее начала число инфицированных в мире достигло 20 млн 89 тыс. 624 человек, увеличившись за сутки на 227 тыс. 941, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. Днем ранее этот показатель составлял 259 тыс. 470.

В США распространение заболевания также замедляется, несмотря на то, что страна по-прежнему занимают первую строчку в списке стран по числу выявленных случаев, а также по летальным исходам вследствие заражения коронавирусом. Снижение числа случаев госпитализации фиксируется, в частности, в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Техас.

Помимо этого, президент РФ Владимир Путин во вторник сообщил, что в России впервые в мире была зарегистрирована вакцина от коронавируса.

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться во вторник после заявления главы Saudi Aramco Амина Нассера о восстановлении спроса на некоторых рынках. По сообщениям агентства Argus, он отметил, что в Китае спрос на бензин и дизельное топливо "почти вернулся к уровню", наблюдавшемуся до пандемии. По оценке Нассера, спрос сейчас составляет около 90 млн баррелей в сутки. Глава Saudi Aramco прогнозирует его рост до 95-96 млн баррелей в сутки к концу года.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК во вторник выросла на 1,24% - до $45,55 за баррель. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 1,3%, до $44,99 за баррель.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени повысились в цене на 1,62%, до $42,62 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 1,8%, до $41,94 за баррель.

Инвесторы во вторник также ожидают публикации данных API об изменении запасов нефти в США на прошлой неделе.

"Тенденции на глобальном рынке остаются основным драйвером для рубля и российских активов. Во вторник рубль существенно укрепляется вместе с другими валютами развивающихся стран на фоне растущих цен на нефть, общего позитива и снижения доллара на глобальном рынке. За доллар днем дают 72,75 руб. На наш взгляд, в случае продолжения движения видим возможность для покупки доллара по 72-72,5 руб./$1, учитывая наш умеренно негативный взгляд на рубль в августе", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль растет вместе с большинством валют EM. На валютных площадках развивающихся рынков во вторник преобладает коррекция доллара. Рубль пребывал в числе валют, укреплявшихся к валюте США, и к середине дня прибавлял порядка 0,8%. Такой результат в целом уступал лишь динамике турецкой лиры (+1,2%), которая активно росла впервые после непрерывного обвала с середины прошлой недели", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Банк России во вторник, 11 августа, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,49 трлн рублей (при лимите 1,49 трлн рублей и спросе 1 трлн 524,8 млрд рублей) в среднем по ставке 4,17% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 4 августа, банки разместили 1,7 трлн рублей (при лимите 1,7 трлн рублей и спросе 2 трлн 63,3 млрд рублей) в среднем по ставке 4,16% годовых.

ЦБ РФ также провел размещение 35-го и 36-го выпусков КОБР. Объем размещения по обоим выпускам составил по 300 млрд рублей при спросе 574 млрд 303,2 млн рублей 36-го выпуска и 452 млрд 458,8 млн рублей - 35-го. Средневзвешенная цена аукциона по размещению 35-го выпуска составила 100,0003% от номинала, 36-го выпуска - 100,0014% от номинала.

ЦБ РФ 7 августа продал валюту на 3,1 млрд рублей, следует из данных Банка России.

ЦБ РФ 4, 5 и 6 августа продавал валюту на 5,7 млрд рублей в день, 3 августа объем продажи валюты составил 5,8 млрд рублей. Таким образом, в целом на прошлой неделе ЦБ РФ продал валюту на 28 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов незначительно снизились во вторник по сравнению с прошлым торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 4,3% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 1 б.п. - до 4,38% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев уменьшились также на 1 б.п. - до 4,43%, 4,59% и 4,6% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
11 августа 2020 года 19:47
Рубль вечером сохраняет рост к доллару и евро вслед за другими валютами ЕМ
Москва. 11 августа. Доллар и евро отыграли часть потерь, но продолжают дешеветь на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль умеренно укрепляется к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти и вслед за другими валютами emerging markets.    читать дальше
.
11 августа 2020 года 19:25
Цены евробондов РФ во вторник приостановили рост на фоне повышения долларовых ставок
Москва. 11 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник приостановили бурный рост последних дней и перешли к консолидации на достигнутых уровнях на фоне повышения долларовых процентных ставок. Американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снизились в цене за день, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
11 августа 2020 года 19:24
"ВТБ Капитал" поднял рейтинг акций ТГК-1 и ОГК-2 до "покупать"
(добавлена таблица) Москва. 11 августа. ИНТЕРФАКС - "ВТБ Капитал" повысил рекомендацию (рейтинг) для акций ПАО "ТГК-1" (MOEX: TGKA) с "держать" до "покупать" в связи с падением котировок этих бумаг, говорится в обзоре инвестбанка. Кроме того, с "держать" до "покупать" была повышена рекомендация...    читать дальше
.
11 августа 2020 года 19:05
"Ренессанс Капитал" снизил оценку акций "Юнипро" на 4%, оставив рейтинг "покупать"
Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" понизила прогнозную стоимость акций ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) с 3,27 рубля до 3,15 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Между тем рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. По данным...    читать дальше
.
11 августа 2020 года 18:40
Котировки GDR Норникеля продолжат восстанавливаться после аварии под влиянием роста цен на МПГ и медь - "Атон"
Котировки GDR Норникеля продолжат восстанавливаться после аварии под влиянием роста цен на МПГ и медь, говорится в комментарии "Атона". "Операционный показатель EBITDA Норникеля в 1П20 составил $4,0 млрд - на уровне рыночных прогнозов. Компания создала полноценный резерв в размере $2,1 млрд...    читать дальше
.
11 августа 2020 года 18:10
"ФИНАМ" рекомендует покупать акции "Магнита" с целевой ценой 5140 руб.
"ФИНАМ" рекомендует покупать акции "Магнита" с целевой ценой 5140 руб., потенциал - 20% в перспективе 12 мес. с учетом дивидендов, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых. "Прибыль удвоилась во 2К 2020 до 12,8 млрд руб., плотность продаж растет. Маржинальность продаж...    читать дальше
.
11 августа 2020 года 17:35
Акции ОГК-2 одни из самых интересных в своем секторе - "Открытие Брокер"
"Открытие Брокер" считает акции ОГК-2 в долгосрочной перспективе одними из самых интересных в секторе, а потому сохраняет по ним рекомендацию на покупку, говорится в комментарии главного аналитика компании Алексея Павлова. "ОГК-2 в начале года продала СУЭК Красноярскую ГРЭС-2 за 9,7 млрд руб.,...    читать дальше
.
11 августа 2020 года 16:55
Риск-факторы для рубля ослабевают - "ФИНАМ"
Риск-факторы для рубля на текущей неделе ослабевают, явные признаки восстановительных процессов в мировой экономике поддержат российскую валюту, сообщается в комментарии "ФИНАМа". "Курс USD/RUB по итогам минувшей недели снизился на 0,90% до отметки 73,71, а курс EUR/RUB опустился на 0,77%,...    читать дальше
.
11 августа 2020 года 16:30
Текущие уровни котировок золота и серебра находятся в верхней части фундаментально обоснованного диапазона - Julius Baer
Последний этап ралли на рынке золота отражает влияние не только коронакризиса, акцент сместился на потенциальный валютный кризис, в связи с чем серебро стало расти опережающими темпами, говорится в комментарии Julius Baer. Эксперты банка по-прежнему предпочитают не участвовать в ралли, полагая,...    читать дальше
.
11 августа 2020 года 16:01
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Arista Networks
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Arista Networks со среднесрочной целью $260, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова. "Arista активно инвестирует в разработку новых продуктов и усовершенствование уже имеющихся, осуществляет точечные сделки M&A для...    читать дальше
.
11 августа 2020 года 15:31
Падение цены золота ниже $2000 за унцию следует рассматривать как удачный момент для восстановления длинных позиций - Sberbank CIB
Падение цены золота ниже $2000 за унцию следует рассматривать как удачный момент для восстановления длинных позиций,говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Американская валюта с утра вторника снова прибавила в цене - обмен агрессивными...    читать дальше
.
11 августа 2020 года 15:09
Sova Capital повысила оценку GDR НОВАТЭКа на 14%, подтвердив рейтинг "покупать"
Инвестиционная компания Sova Capital повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) с $176 до $200 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. "Несмотря на то, что мы не...    читать дальше
.
11 августа 2020 года 14:44
Ожидать нормализации спроса на бензин в обозримом будущем не стоит, если дети не вернутся осенью в школы - Sberbank CIB
Пока практически ничто не предвещает нормализации спроса на бензин. Вероятность того, что миллионы детей не вернутся осенью в школы, означает, что в обозримом будущем нормализации спроса на бензин ожидать не стоит, отмечается в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения...    читать дальше
.
11 августа 2020 года 14:17
Дополнительная бюджетно-налоговая поддержка становится жертвой предвыборной гонки в США - Julius Baer
Рост политических разногласий в США препятствует дополнительной бюджетно-налоговой поддержке, что ухудшает перспективы для доллара США, говорится в комментарии Julius Baer. Тупиковая ситуация с бюджетом не замедлит "погоню за доходностью", и эксперты банка Дэвид Коль и Маркус Алленшпах...    читать дальше
.
11 августа 2020 года 13:40
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Facebook
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Facebook и ставит на пересмотр целевую цену, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Акции Facebook находятся в числе наших долгосрочных рекомендаций на покупку и превзошли указанный нами целевой уровень, принеся доходность в размере...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.