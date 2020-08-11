Sova Capital повысила оценку GDR НОВАТЭКа на 14%, подтвердив рейтинг "покупать"

Инвестиционная компания Sova Capital повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) с $176 до $200 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

"Несмотря на то, что мы не очень оптимистичны в отношении цен на газ, нам по-прежнему нравится "НОВАТЭК", поскольку компания остается прибыльной даже в условиях низких цен", - говорится в обзоре. Кроме того, эксперты отмечают, что менеджмент "НОВАТЭКа" хочет поднять дивиденды, но пока не ясно, как это намерение будет реализовано. "Компания может изменить дивидендную политику или просто выплачивать больше, сохранив текущую политику, чтобы не было обязательств выплачивать повышенные дивиденды в сложные годы", - пишут аналитики.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "НОВАТЭКа", основанный на оценках аналитиков 17 инвестиционных банков, составляет $175,8 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $149,7 за штуку.