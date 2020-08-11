Тенденции на глобальном рынке остаются основным драйвером для рубля и российских активов - Банк "Санкт-Петербург"

Тенденции на глобальном рынке остаются основным драйвером для рубля и российских активов, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

Как отмечают эксперты банка, во вторникя рубль существенно укрепляется вместе с другими валютами развивающихся стран, на фоне растущих цен на нефть, общего позитива и снижения доллара на глобальном рынке. За доллар сегодня утром дают 72,8 руб. "На наш взгляд, в случае продолжения движения, видим возможность для покупки доллара по 72-72,5 руб./$, учитывая наш умеренно негативный взгляд на рубль в августе", - указывают эксперты.