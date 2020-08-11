Предвыборные обещания Трампа поддерживают эйфорию на рынках - Райффайзенбанк

Несмотря на нависающие угрозы ( от второй волны COVID-19, продолжающегося ухудшения отношений между США и Китаем, политической неопределенности в США на фоне запланированных на ноябрь выборов президента), финансовые рынки продолжают оставаться в состоянии эйфории, о чем явно свидетельствует индекс S&P, в шаге отстоящий от максимума (менее 1%), говорится в аналитическом материале Райффайзенбанка.

"Любые просадки (на усилении негатива в новостном фоне) встречают большой интерес на покупку (“buy the dips”), который вызван наличием огромной денежной массы, а также обещаниями увеличить фискальные стимулы, - отмечает аналитик банка Денис Порывай. - Например, Д. Трамп недавно заявил о своем намерении ввести каникулы по уплате НДФЛ (для чего ему не потребуется одобрение Конгресса, а достаточно лишь распоряжения из-за пандемии), а в случае победы на выборах он готов даже отменить («простить») эту уплату налога (этого сделать без одобрения Конгресса уже невозможно). Такое «прощение» налога в годовом выражении привело бы, по некоторым оценкам, к выпадению 1,1 трлн долл. доходов из федерального бюджета США, который и так пострадал от уже введенных фискальных стимулов. Образовавшийся дефицит в основном покрывается за счет монетарных стимулов/долларовой эмиссии с вытекающей отсюда в долгосрочной перспективе угрозой для статуса доллара как резервной валюты".

Согласно социологическим опросам ( в которых важно мнение тех штатов, в которых нет ярко выраженной поляризации политических предпочтений, именно они определяют исход), если бы выборы состоялись сегодня, то Д. Трамп уступил бы Дж. Байдену. По-видимому, это обстоятельство заставляет действующего президента предпринимать радикальные (во многом популистские) шаги (лишь растущего рынка американских акций недостаточно, чтобы победить на фоне экономического спада и очередной вспышки вируса), полагает эксперт Райффайзенбанка.

"По нашему мнению, столь огромный уровень долга в американской экономике не позволит ФРС надолго поднять ключевую ставку (не вызвав при этом затяжную рецессию) или провести заметное ужесточение монетарной политики (сократит баланс ФРС). Однако Дж. Байден (не являющийся сторонником фискальных или монетарных стимулов) может ограничить рост баланса ФРС и ужесточить фискальную политику, чего будет достаточно (даже при неизменной долларовой ставке) для заметного ухудшения настроений на финансовых рынках. Однако до ноября, похоже, рынки продолжат идти вверх, при этом золото, скорее всего, будет демонстрировать динамику лучше рынка", - заключает Денис Порывай.