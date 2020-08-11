Рынок акций РФ утром отыграл все потери начала недели благодаря внешнему позитиву, упали золотодобытчики

Москва. 11 августа. Рынок акций РФ утром во вторник возобновил рост на фоне улучшения внешней конъюнктуры в ожидании новых мер поддержки экономики США; индекс МосБиржи отыграл потери предыдущего дня и вернулся в район рубежа 3000 пунктов, при этом упали бумаги золотодобывающих компаний на фоне коррекции золота вниз.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2986,44 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1286,58 пункта (+1,5%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2%.

Доллар упал до 73,12 рубля (-0,35 рубля), золото подешевело до $2003,8 за тройскую унцию (-1,8%).

Подорожали рублевые акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,6%), "Мосбиржи" (+1,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,5% и +1,4% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,2%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1%).

Упали акции "Селигдара" (MOEX: SELG) (-6,4%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-6,2%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-4,4% и -7,1% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (-3,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-3,1%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-1,2%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, из корпоративных событий дня интерес представляют отчетности по МСФО от "Юнипро" (MOEX: UPRO) и ГМК "Норникель".

Исполнительные указы президента США Трампа по налоговым каникулам, а также выплатам пособий по безработице пока больше вызывают вопросов, так как четверть предполагаемых выплат должна будет покрываться бюджетами штатов. Тем не менее, даже в качестве временного решения эти средства помогут безработным американцам обеспечить устойчивость своей кредитной истории. Действия Трампа стимулируют демократов и республиканцев к поиску дальнейших компромиссов по социально-экономическому пакету. В пользу роста котировок нефти и других сырьевых активов вновь играет фактор слабеющего доллара. Золото продолжает корректироваться вниз на фоне сильной перекупленности за предыдущие несколько недель, отмечает аналитик.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, поддержку рынкам оказало решение президента США Трампа ввести своими указами положения обсуждаемой в Конгрессе программы поддержки экономики, в первую очередь возобновив дополнительные выплаты по пособиям по безработице. Указы позволят приостановить взимание подоходного налога для небогатых американцев, заморозить выплаты кредитов на учебу и процессы выселения неплательщиков из арендуемого жилья. Демократы уже заявили, что такие действия, принятые в обход Конгресса, неправомочны и будут оспорены, однако решительность Трампа, обусловленная в том числе и предвыборной логикой, оказала поддержку рынкам, нуждающимся в новостной подпитке и ускорит принятие аналогичных решений американскими законодателями.

Экономические новости отодвинули на второй план постепенно растущее напряжение в отношениях между США и КНР, носящее, впрочем, пока символический характер: Китай ввел ответные персональные санкции против 11 американцев, отметив, что США "грубо вмешались во внутренние дела Китая и серьезно нарушили международное право и основные нормы международных отношений".

С улучшением внешнего фона наблюдается оживление спроса на российские "голубые фишки", что вернуло индекс МосБиржи в верхнюю часть диапазона 2950-3000 пунктов, отмечает аналитик.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также констатирует, что рынок акций РФ во вторник компенсировал просадку начала недели, которая носила коррекционный характер и не сопровождалась ростом объемов торгов.

Продолжилась коррекция золота, которое сверху вниз подходит к отметке $2000 за тройскую унцию. Сложно сказать, где остановится фиксация прибыли, однако практически нет сомнений, что рост золота возобновится. Поэтому следует быть готовым вновь покупать акции золотодобытчиков, прежде всего "Полюса" и "Петропавловска", которые уже неплохо просели.

Нефть Brent закрепляется выше $45 за баррель, что поддерживает акции "нефтянки". Однако на особый их рост рассчитывать не стоит - цены далеко не те, чтобы нефтяной сектор чувствовал себя комфортно. Да и особых драйверов роста нефти нет. Не исключено, что инвесторы просто вспомнили, что нефть не участвовала в ралли сырьевых активов на снижении курса доллара к мировым валютам, и теперь просто переоценивают стоимость "черного золота" при новом уровне доллара. Кратковременного всплеска цен можно ожидать в среду, если американская статистика третью неделю подряд покажет сильное снижение запасов нефти. В Штатах наступает традиционный период остановки НПЗ на профилактику, а чуть позже наступит сезон ураганов. Поэтому, если не будет никаких резко негативных событий, типа очередного обострения американо-китайских отношений, то котировки нефти Brent могут плавно подобраться поближе к $50 за баррель, считает Антонов.

В США индексы в понедельник показали смешанную динамику в пределах 0,3-1,3%, индекс S&P 500 (+0,3%) приблизился к историческому максимуму. Поддержку рынку оказало решение президента США Дональда Трампа подписать сразу четыре указа о продлении мер поддержки экономики в обход Конгресса.

При этом между демократами и республиканцами в Конгрессе по-прежнему нет консенсуса относительно условий новой программы стимулирования экономики. Министр финансов США Стивен Мнучин выразил мнение, что администрация президента США и Конгресс могут достичь соглашения о дальнейшей экономической помощи уже на этой неделе, если демократы будут "разумны".

Участники торгов проявляют осторожность в ожидании торговых переговоров между США и Китаем, которые пройдут позднее на этой неделе. Ожидается, что в ходе переговоров, в том числе, будут обсуждаться вопросы импорта КНР энергоносителей.

США в минувшую пятницу ввели санкции в отношении главы администрации Гонконга Кэрри Лэм и еще 10 лиц, связанных с Гонконгом, сообщило министерство финансов США. Власти КНР, в свою очередь, в понедельник объявили о введении санкций против 11 граждан США, включая сенаторов Теда Круза и Марко Рубио.

Во вторник в Азии преобладал подъем индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,9%, китайский Shanghai Composite просел на 1,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 2,1%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 1,7-2,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,4%), несмотря на сохраняющуюся напряженность в отношениях между США и Китаем.

Рынки находят некоторое утешение в том, что уровень госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией в некоторых американских штатах снижается, несмотря на то, что общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 по всему миру превысило отметку в 20 млн человек, пишет агентство Bloomberg.

США по-прежнему занимают первую строчку в списке стран по числу выявленных случаев, а также по летальным исходам вследствие заражения коронавирусом. В то же время ряд штатов, включая Нью-Йорк, Калифорнию и Техас, фиксируют снижение числа случаев госпитализации.

Тем временем, на нефтяном рынке цены продолжают попытки роста после заявления главы Saudi Aramco Амина Нассера о восстановлении спроса на некоторых рынках, а также в ожидании принятия нового пакета мер поддержки экономики США; цена Brent находится на $0,25 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 10 августа. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $45,35 за баррель (+0,8% и +1,3% в понедельник), сентябрьская цена WTI - $42,38 за баррель (+1,1% и +1,8% в понедельник).

Глава Saudi Aramco в воскресенье отметил, что в Китае спрос на бензин и дизельное топливо "почти вернулся до уровня", наблюдавшегося до пандемии, пишет агентство Argus. По оценке Нассера, спрос сейчас составляет около 90 млн баррелей в сутки (б/с). Глава Saudi Aramco прогнозирует его рост до 95-96 млн б/с к концу года.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+31,8% и +25,2% "префы"), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+26,8%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (+22,3%), ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (+15,5%, до 39,85 рубля), "Кубаньэнерго" (MOEX: KUBE) (+14,7%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+9,7%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+6,1%), ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (+4,1%).

Акции ПАО "ОР" выросли на новостях о допэмиссии - совет директоров 10 августа принял решение об увеличении уставного капитала общества посредством дополнительного размещения 28,264 млн обыкновенных акций номиналом 100 рублей каждая. Допэмиссия составит 25% от ранее размещенных акций, группа может привлечь не менее 2,8 млрд рублей.

Допэмиссия будет размещена по открытой подписке с реализацией преимущественного права приобретения акций акционерами компании. Цена, сроки и другие параметры размещения будут определены позже советом директоров. С учетом сложившейся конъюнктуры и истории котировок акций ПАО "ОР" будет размещать допэмиссию только при цене акций существенно выше текущих уровней, но не менее 100 руб. за акцию, сообщила компания. Средства от размещения допэмиссии будут направлены на реализацию стратегии компании по цифровой трансформации бизнеса и развитие финансовых сервисов, говорится в пресс-релизе группы.

Подешевели бумаги ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-11,7%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (-8,1%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (-5,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 14,14 млрд рублей (из них 3,247 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).