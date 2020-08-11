Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 11 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной ценовой динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в понедельник, при этом S&P 500 приблизился к историческому максимуму. Поддержку рынку оказало решение президента США Дональда Трампа подписать сразу четыре указа о продлении мер поддержки экономики в обход Конгресса. Согласно одному из них, десяткам миллионов американцев, лишившимся работы из-за пандемии коронавируса, будут частично возвращены дополнительные выплаты к пособию по безработице. Размер выплат составит $400 в неделю, они будут на 75% профинансированы федеральным правительством и на 25% властями штатов. Другие указы, подписанные Трампом, предусматривают отсрочку платежей по налогу на заработную плату для людей, получающих менее $100 тыс. в год, продление срока действия моратория на выплату студенческих кредитов, а также меры помощи арендаторам жилья и домовладельцам.

При этом между демократами и республиканцами в Конгрессе по-прежнему нет консенсуса относительно условий новой программы стимулирования экономики. Министр финансов США Стивен Мнучин выразил мнение, что администрация президента США и Конгресс могут достичь соглашения о дальнейшей экономической помощи уже на этой неделе, если демократы будут "разумны". Существует пространство для компромисса по поводу сделки о предоставлении дополнительной помощи, и законопроект должен быть принят, сказал Мнучин в понедельник в интервью телеканалу CNBC. В то же время он не стал уточнять, когда возобновятся переговоры.

Вместе с тем участники торгов проявляют осторожность в ожидании торговых переговоров между США и Китаем, которые пройдут позднее на этой неделе. Ожидается, что в ходе переговоров, в том числе, будут обсуждаться вопросы импорта КНР энергоносителей. В конце прошлой недели Трамп подписал указы, направленные на устранение угроз, исходящих от приложения для соцсетей TikTok и мобильного приложения WeChat. Он запретил по истечении 45 дней после даты публикации указов любые сделки с компаниями Tencent Holdings, связанной с WeChat, и ByteDance Ltd. (владелец TikTok). Кроме того, США в пятницу ввели санкции в отношении главы администрации Гонконга Кэрри Лэм и еще 10 лиц, связанных с Гонконгом, сообщило министерство финансов США. Власти КНР, в свою очередь, в понедельник объявили о введении санкций против 11 граждан США, включая сенаторов Теда Круза и Марко Рубио.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов во вторник, несмотря на сохраняющуюся напряженность в отношениях между США и Китаем. Рынки находят некоторое утешение в том, что уровень госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией в некоторых американских штатах снижается, несмотря на то, что общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 по всему миру превысило отметку в 20 млн человек. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,9%. Китайский индекс Shanghai Composite растет на 0,5%, тогда как гонконгский Hang Seng прибавляет 2,4%. Южнокорейский индекс Kospi поднимается на 1,4%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавляет 0,4%.

В свою очередь цены на нефть продолжают расти во вторник утром после заявления главы Saudi Aramco Амина Нассера о восстановлении спроса на некоторых рынках. Инвесторы также продолжают следить за процессом принятия нового пакета мер поддержки экономики США. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК во вторник составила $45,12 за баррель, что на 0,29% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 1,3%, до $44,99 за баррель. Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени выросли в цене на 0,52%, до $42,16 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 1,8%, до $41,94 за баррель.

Накануне оптимизм инвесторов поддержало заявление главы Saudi Aramco, который в воскресенье отметил, что в Китае спрос на бензин и дизельное топливо "почти вернулся до уровня", наблюдавшегося до пандемии, пишет агентство Argus. По оценке Нассера, спрос сейчас составляет около 90 млн баррелей в сутки (б/с). Глава Saudi Aramco прогнозирует его рост до 95-96 млн б/с к концу года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,19 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,9 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 10 августа снизился всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 111,18 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (8-10 августа) 0,04%, поднявшись до 701,97 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-13R" (+0,75%), "РЖД-23" (+0,32%) и "Газпром БО-23" (+0,27%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-13Р" (-0,5%), "Автодор-002Р-05" (-0,49%) и "Сбербанк-001Р-SBER12" (-0,27%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 99,56% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-295R на 1,99 млрд рублей номинальным объемом 2 млрд рублей, 96,79% выпуска серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-296R на 1,93 млрд рублей номинальным объемом 2 млрд рублей и 17,74% выпуска серии ИОС_PRT_SBERDVTI-5Y-001Р-287R на 354 млн рублей номинальным объемом 2 млрд рублей. Все три выпуска гасятся в августе 2025 года. По выпускам серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-295R и ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-296R предусмотрен один купон, ставка купона облигаций 0,01% годовых. По выпуску серии ИОС_PRT_SBERDVTI-5Y-001Р-287R предусмотрено 5 годовых купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 3,2% годовых, ставки последующих купонов приравнены к ставке первого купона. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.

АО "Светофор Групп" 13 августа планирует начать размещение 5-летних облигаций серии БО-П02 на 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 10% от номинала гасится в дату выплаты 8-го купона, 20% - в дату выплаты 12-го купона, 30% от номинала - в дату выплаты 16-го купона. Ранее компания планировала разместить данный выпуск 14 июля, но перенесла размещение на неопределенный срок. Дебютный выпуск объемом 50 млн рублей компания разместила в октябре 2018 года. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 18% годовых, 5-8-го купонов - на уровне 14% годовых. По 2-летнему выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.