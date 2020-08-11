Рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов в ожидании новых сигналов с внешних рынков

Москва. 11 августа. Доллар слегка повышается, евро чуть дешевеет на "Московской бирже" во вторник утром, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых сигналов с внешних рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,45-73,57 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,49 руб./$1 (+2 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 86,25 руб./EUR1 (-2,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась всего на 0,09 копейки к уровню закрытия понедельника, до 79,23 рубля.

Доллар при этом оказался на 28,25 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 57,33 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь немного меняется к доллару и евро на старте торгов на ожидании новых сигналов с внешних рынков. Инвесторы продолжают следить за развитием отношений между Вашингтоном и Пекином, а также переговорами между демократами и республиканцами в Конгрессе США о дополнительном пакете мер поддержки экономики.

Власти Китая в понедельник объявили о введении санкций против ряда американских официальных лиц, включая нескольких конгрессменов. Это стало ответом КНР на связанные с событиями в Гонконге санкции США.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь, заявил, что нет смысла отвечать на санкции, введенные Китаем против ряда американских официальных лиц. "Мы и так уже ответили различными способами", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Между тем министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник заявил, что надеется на достижение соглашения между Белым домом и Конгрессом о новых мерах поддержки экономики страны на этой неделе, передает CNBC.

Некоторый рост оптимизма инвесторов связан с замедлением темпов распространения пандемии коронавируса СOVID-19. С ее начала число инфицированных в мире достигло 20 млн 89 тыс. 624 человек, увеличившись за сутки на 227 тыс. 941, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. Днем ранее этот показатель составлял 259 тыс. 470.

В США распространение заболевания также замедляется, несмотря на то, что страна по-прежнему занимают первую строчку в списке стран по числу выявленных случаев, а также по летальным исходам вследствие заражения коронавирусом. Снижение числа случаев госпитализации фиксируется, в частности, в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Техас.

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться во вторник после заявления главы Saudi Aramco Амина Нассера о восстановлении спроса на некоторых рынках. По сообщениям агентства Argus, он отметил, что в Китае спрос на бензин и дизельное топливо "почти вернулся до уровня", наблюдавшегося до пандемии.

По оценке Нассера, спрос сейчас составляет около 90 млн баррелей в сутки. Глава Saudi Aramco прогнозирует его рост до 95-96 млн баррелей в сутки к концу года.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК во вторник выросла на 0,18% - до $45,07 за баррель. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 1,3%, до $44,99 за баррель.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени повысились в цене на 0,45%, до $42,13 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 1,8%, до $41,94 за баррель.