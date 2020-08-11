Sova Capital подняла оценку "обычки" и "префов" Сбербанка на 19%, подтвердив рекомендацию "покупать"

Инвестиционная компания Sova Capital повысила прогнозную стоимость обыкновенных акций Сбербанка (MOEX: SBER) с 227 рублей до 269 рублей за штуку и его привилегированных акций с 215 рублей до 255 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была оставлена без изменения.

Оценки и рекомендации аналитиков для обыкновенных акций (цены в рублях):

Прогнозная цена Сбербанк - 269 (текущая цена - 226,2), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Сбербанк (для "префов") - 255 (текущая цена - 210,5), рекомендация - покупать.