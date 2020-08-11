Невысокая торговая активность на рынке ОФЗ сохранится в течение текущей недели - Газпромбанк

Рынок ОФЗ в ходе прошедшей недели показал положительную динамику: доходности выпусков короткого и среднего участков снизились на 3-6 б.п., дальнего – на 1-4 б.п. Угол наклона вырос, а спред 10-3 достиг отметки 130 б.п. Положительная динамика сопровождалась повышательной коррекцией рубля (+1%) и притоком нерезидентов в ОФЗ (+16 млрд руб.). Торговая активность была невысокой, и аналитика Газпромбанка ожидают, что она сохранится таковой на предстоящей неделе, говорится в обзоре банка.

Объем выплат, которые инвесторы получат по локальным облигациям, составит ~36 млрд руб. (~27 млрд руб. неделей ранее). Объем платежей по еврооблигациям составит ~0,09 млрд долл. (~0,17 млрд долл. неделей ранее).

Внешние события, способные, по мнению экспертов Газпромбанка, на текущей неделе оказать влияние на российский долговой рынок:

Продолжится (до вторника, 11 августа) 21-я сессия Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, в ходе которой будет рассмотрено несколько законопроектов, в том числе поправки к закону об авторских правах, значимые для взаимоотношений с США. В случае урегулирования разногласий между США и Китаем (касались также авторских прав и интеллектуальной собственности), мы не исключаем укрепления доллара и ослабления юаня.

ЦБ Мексики в четверг, 13 августа, вероятно, снизит ставку на 25-50 б.п. до 4,5-4,75% для поддержки экономики (в 2К20 ВВП Мексики снизился на 19% г/г) в условиях ослабления внешнего спроса и внутренней экономической активности. В случае смягчения ЦБ Мексики монетарных условий, мы не исключаем укрепления валют ЕМ.

В четверг, 13 августа, выйдет статистика по первичным заявкам на пособия по безработице, тенденция к снижению которых, наметившаяся на прошлой неделе, может усилиться. На это указывают опубликованные на прошлой неделе оптимистичные данные по занятости в США в июле (безработица снизилась до 10,2%, сильнее ожиданий рынка). Если первичные заявки на пособия по безработице продолжат снижение, мы не исключаем роста доходностей UST и ослабления доллара на перетоке средств в более рисковые активы. Противоположный эффект на доходности американского долга и доллар могут оказать более слабые, чем ожидает рынок в условиях сохранения высокой заболеваемости COVID-19, данные по розничным продажам и/или промпроизводству в США в июле, которые выйдут в пятницу, 14 августа.

По мнению аналитиков Газпромбанка, значимым для формирующихся рынков событием может быть выход в пятницу, 14 августа, данных по промпроизводству в Китае в июле, которое с апреля демонстрирует устойчивый тренд к восстановлению. Если рост превысит ожидания рынка и ускорится с +4,8% г/г в июне, мы ожидаем укрепления юаня и других валют ЕМ, а также ослабления доллара и роста доходностей UST.