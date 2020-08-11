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11 августа 2020 года 10:21
Оптимизм инвесторов продолжит расти - ITI Capital
Инвесторы пытаются оценить, будут ли приняты меры, предложенные Трампом в выходные, которые касаются поддержки американских домохозяйств, или они станут предметом дискуссий в конгрессе, говорится в комментарии ITI Capital. В целом аналитики инвесткомпании считают, что сохранится оптимизм по поводу перспектив компаний реального сектора, в частности, транспортных, нефтегазовых компаний и провайдеров сферы развлечений. Так, например, акции MGM Resorts International вчера выросли на 13% после того как компания IAC/InteractiveCorp сообщила о покупке 12% акций MGM на $1 млрд, активно растут акции авиапромышленных и нефтегазовых компаний США. Власти США также сообщили о минимуме выявленных случаев коронавируса почти за неделю. Экономисты сочли это признаком того, что умеренные ограничительные меры могут сдержать распространение вируса без серьезного влияния на экономическую активность. Dow Jones повысился седьмую сессию подряд, инвесторы оценивают перспективы принятия нового пакета стимулирующих мер и замедление темпов роста уровня заболеваемости в США. Индекс поднялся на 1,3%, до 27791,44 п., чему, по мнению экспертов ITI Capital, способствовало удорожание акций Boeing и Caterpillar. S&P 500 вырос на 0,3%, до 3360,47 п., от февральского рекорда индикатор отделяет 1%. Nasdaq Composite отступил на 0,4%, до 10968,36 п., опустившись из-за удешевления акций технологических гигантов, которые с конца марта поддерживали рост фондового рынка. Европейские индексы продолжают отставать, прибавляя в среднем 0,3%, нефть Brent подорожала на 0,5%, до $45,2/барр., на фоне продолжающихся переговоров о расширении стимулирующих мер.
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11 августа 2020 года 19:47
Москва. 11 августа. Доллар и евро отыграли часть потерь, но продолжают дешеветь на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль умеренно укрепляется к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти и вслед за другими валютами emerging markets. читать дальше
.11 августа 2020 года 19:25
Москва. 11 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник приостановили бурный рост последних дней и перешли к консолидации на достигнутых уровнях на фоне повышения долларовых процентных ставок. Американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снизились в цене за день, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.11 августа 2020 года 19:24
(добавлена таблица) Москва. 11 августа. ИНТЕРФАКС - "ВТБ Капитал" повысил рекомендацию (рейтинг) для акций ПАО "ТГК-1" (MOEX: TGKA) с "держать" до "покупать" в связи с падением котировок этих бумаг, говорится в обзоре инвестбанка. Кроме того, с "держать" до "покупать" была повышена рекомендация... читать дальше
.11 августа 2020 года 19:05
Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" понизила прогнозную стоимость акций ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) с 3,27 рубля до 3,15 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Между тем рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. По данным... читать дальше
.11 августа 2020 года 18:40
Котировки GDR Норникеля продолжат восстанавливаться после аварии под влиянием роста цен на МПГ и медь - "Атон"
Котировки GDR Норникеля продолжат восстанавливаться после аварии под влиянием роста цен на МПГ и медь, говорится в комментарии "Атона". "Операционный показатель EBITDA Норникеля в 1П20 составил $4,0 млрд - на уровне рыночных прогнозов. Компания создала полноценный резерв в размере $2,1 млрд... читать дальше
.11 августа 2020 года 18:10
"ФИНАМ" рекомендует покупать акции "Магнита" с целевой ценой 5140 руб., потенциал - 20% в перспективе 12 мес. с учетом дивидендов, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых. "Прибыль удвоилась во 2К 2020 до 12,8 млрд руб., плотность продаж растет. Маржинальность продаж... читать дальше
.11 августа 2020 года 17:35
"Открытие Брокер" считает акции ОГК-2 в долгосрочной перспективе одними из самых интересных в секторе, а потому сохраняет по ним рекомендацию на покупку, говорится в комментарии главного аналитика компании Алексея Павлова. "ОГК-2 в начале года продала СУЭК Красноярскую ГРЭС-2 за 9,7 млрд руб.,... читать дальше
.11 августа 2020 года 16:55
Риск-факторы для рубля на текущей неделе ослабевают, явные признаки восстановительных процессов в мировой экономике поддержат российскую валюту, сообщается в комментарии "ФИНАМа". "Курс USD/RUB по итогам минувшей недели снизился на 0,90% до отметки 73,71, а курс EUR/RUB опустился на 0,77%,... читать дальше
.11 августа 2020 года 16:30
Текущие уровни котировок золота и серебра находятся в верхней части фундаментально обоснованного диапазона - Julius Baer
Последний этап ралли на рынке золота отражает влияние не только коронакризиса, акцент сместился на потенциальный валютный кризис, в связи с чем серебро стало расти опережающими темпами, говорится в комментарии Julius Baer. Эксперты банка по-прежнему предпочитают не участвовать в ралли, полагая,... читать дальше
.11 августа 2020 года 16:01
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Arista Networks со среднесрочной целью $260, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова. "Arista активно инвестирует в разработку новых продуктов и усовершенствование уже имеющихся, осуществляет точечные сделки M&A для... читать дальше
.11 августа 2020 года 15:45
Москва. 11 августа. Доллар и евро заметно дешевеют на "Московской бирже" во вторник днем, рубль активно растет к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти и вслед за другими валютами emerging markets. читать дальше
.11 августа 2020 года 15:31
Падение цены золота ниже $2000 за унцию следует рассматривать как удачный момент для восстановления длинных позиций - Sberbank CIB
Падение цены золота ниже $2000 за унцию следует рассматривать как удачный момент для восстановления длинных позиций,говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Американская валюта с утра вторника снова прибавила в цене - обмен агрессивными... читать дальше
.11 августа 2020 года 15:09
Инвестиционная компания Sova Capital повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) с $176 до $200 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. "Несмотря на то, что мы не... читать дальше
.11 августа 2020 года 14:44
Ожидать нормализации спроса на бензин в обозримом будущем не стоит, если дети не вернутся осенью в школы - Sberbank CIB
Пока практически ничто не предвещает нормализации спроса на бензин. Вероятность того, что миллионы детей не вернутся осенью в школы, означает, что в обозримом будущем нормализации спроса на бензин ожидать не стоит, отмечается в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения... читать дальше
.11 августа 2020 года 14:17
Дополнительная бюджетно-налоговая поддержка становится жертвой предвыборной гонки в США - Julius Baer
Рост политических разногласий в США препятствует дополнительной бюджетно-налоговой поддержке, что ухудшает перспективы для доллара США, говорится в комментарии Julius Baer. Тупиковая ситуация с бюджетом не замедлит "погоню за доходностью", и эксперты банка Дэвид Коль и Маркус Алленшпах... читать дальше
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