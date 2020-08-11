Оптимизм инвесторов продолжит расти - ITI Capital

Инвесторы пытаются оценить, будут ли приняты меры, предложенные Трампом в выходные, которые касаются поддержки американских домохозяйств, или они станут предметом дискуссий в конгрессе, говорится в комментарии ITI Capital. В целом аналитики инвесткомпании считают, что сохранится оптимизм по поводу перспектив компаний реального сектора, в частности, транспортных, нефтегазовых компаний и провайдеров сферы развлечений.

Так, например, акции MGM Resorts International вчера выросли на 13% после того как компания IAC/InteractiveCorp сообщила о покупке 12% акций MGM на $1 млрд, активно растут акции авиапромышленных и нефтегазовых компаний США. Власти США также сообщили о минимуме выявленных случаев коронавируса почти за неделю. Экономисты сочли это признаком того, что умеренные ограничительные меры могут сдержать распространение вируса без серьезного влияния на экономическую активность.

Dow Jones повысился седьмую сессию подряд, инвесторы оценивают перспективы принятия нового пакета стимулирующих мер и замедление темпов роста уровня заболеваемости в США. Индекс поднялся на 1,3%, до 27791,44 п., чему, по мнению экспертов ITI Capital, способствовало удорожание акций Boeing и Caterpillar. S&P 500 вырос на 0,3%, до 3360,47 п., от февральского рекорда индикатор отделяет 1%.

Nasdaq Composite отступил на 0,4%, до 10968,36 п., опустившись из-за удешевления акций технологических гигантов, которые с конца марта поддерживали рост фондового рынка. Европейские индексы продолжают отставать, прибавляя в среднем 0,3%, нефть Brent подорожала на 0,5%, до $45,2/барр., на фоне продолжающихся переговоров о расширении стимулирующих мер.