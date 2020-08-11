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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Улучшение внешнего фона позволит индексу Мосбиржи вернуться в верхнюю часть диапазона 2950-3000 пунктов - Промсвязьбанк
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11 августа 2020 года 09:59

Улучшение внешнего фона позволит индексу Мосбиржи вернуться в верхнюю часть диапазона 2950-3000 пунктов - Промсвязьбанк

Учитывая улучшение внешнего фона, во вторник ожидается оживление спроса на российские "голубые фишки" и возврат индекса МосБиржи в верхнюю часть диапазона 2950-3000 пунктов, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Евгения Локтюхова. Из значимых внутренних событий эксперт отметил публикации финотчетности НорНикеля и Юнипро.

Мировые рынки неплохо начали вторую неделю августа, считает эксперт банка. Преобладанию позитивных настроений способствовали неплохая пятничная статистика (напомним, что данные по торговому балансу в КНР и рынку труда в США превзошли ожидания) и решение Президента США Д, Трампа ввести своими указами положения обсуждаемой в Конгрессе программы поддержки экономики, в первую очередь возобновив дополнительные выплаты по пособиям по безработице (теперь лишившимся работы будут доплачивать по 400 долл. в неделю; в рамках предыдущего пакета стимулов, завершившегося в конце июля, выплачивали по 600 долл.). "Указы также позволят приостановить взимание подоходного налога для небогатых американцев, заморозить выплаты кредитов на учебу и процессы выселения неплательщиков из арендуемого жилья. Демократы уже заявили, что такие действия, принятые в обход Конгресса неправомочны и будут оспорены, однако решительность Д. Трампа, безусловно, обусловленная в том числе и предвыборной логикой, оказала поддержку рынкам, нуждающимся в новостной подпитке и ускорит принятие аналогичных решений американскими законодателями", - отмечает Локтюхов.

Эксперт также отметил, что экономические новости отодвинули на второй план постепенно растущее напряжение в отношениях между США и КНР, носящее, впрочем, пока символический характер: Китай вчера ввел ответные персональные санкции, также против 11 американцев, отметив, США "грубо вмешались во внутренние дела Китая и серьезно нарушили международное право и основные нормы международных отношений". В результате индекс S&P500 прибавил 0,3%, продолжив плавно приближаться к историческим максимумам: в лидерах роста оказались акции нефтегазового отрасли, поддержанные, в том числе и крепостью рынка нефти, а также акции промышленного сектора, а то время как акции hi-tech находились под умеренным коррекционным давлением.

По мнению аналитика Промсвязьбанка, во вторник утром на рынках сохраняется позитивный настрой - азиатские индексы преимущественно подрастают, "плюсуют" фьючерсы на американские и европейские индексы, оптимистично смотрится рынок нефти. "Мы ждем, что во вторник мировые рынки смогут развить тенденцию к росту. В понедельник индекс Мосбиржи оставался под умеренным давлением, потеряв 0,4% на фоне невнятной динамики цен на сырье и волны фиксации прибыли в акция финансового и потребительского секторов. Сегодня, учитывая улучшение внешнего фона, мы ждем оживления спроса на российские "голубые фишки" и возврата индекса Мосбиржи в верхнюю часть диапазона 2950-3000 пунктов. Из значимых внутренних событий отметим публикации финотчетности НорНикеля и Юнипро", - заключает эксперт.

Опубликовано: /ОАО "Промсвязьбанк"/
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