Прогноз по индексу Мосбиржи на вторник 2900-2950 пунктов - "Фридом Финанс"

Прогноз по индексу Мосбиржи на вторник 2900-2950 пунктов, ориентир для пары USD/RUB - диапазон 73,00-74,00, отмечается в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгия Ващенко.

По мнению эксперта инвесткомпании, несмотря на позитивный внешний фон, наиболее вероятна слабонегативная торговая динамика на российском рынке. Техническая картина указывает на разворот в бумагах металлургического сектора, в частности, НЛМК и Северстали.

"ГМК Норникель во вторник отчитается за первое полугодие по МСФО. Консенсус-прогноз предусматривает снижение выручки до $6,95 млрд. Цена на никель и платину восстановились до уровня начала года, а палладий стоит дороже, чем в четвертом квартале 2019-го. Нормализация спроса со стороны Китая способствует росту цен. Операционные затраты ГМК остаются под контролем. Вместе с тем EBITDA могла снизиться до $3,2 млрд. При этом неизвестно, какие объемы средств компания зарезервировала на выплату штрафов и ущерба в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске. Нельзя исключать, что размер дивиденда будет сокращен сразу на 30-50%. Вероятность пересмотра дивидендной политики или акционерного соглашения не стопроцентная, поскольку к концу года долговая нагрузка может оказаться в районе 1хEBITDA. Норникель сейчас одна из лучших сырьевых компаний, несмотря на шок в экономике и аварию на дочернем предприятии. Инвесторы ждут позитивных сигналов в отношении спроса, ликвидации последствий аварии и дивидендной политики", - указывает Ващенко.