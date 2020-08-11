11 августа 2020 года 09:55
Утренние прогнозы: торги акциями во вторник начнутся с незначительного повышения
Внешняя ситуация перед стартом торгов в России, по мнению аналитиков, в целом позитивная. Эксперты ждут возврата индекса Мосбиржи в верхнюю часть диапазона 2950-3000 пунктов.
Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "В понедельник индекс Мосбиржи оставался под умеренным давлением, потеряв 0,4% на фоне невнятной динамики цен на сырье и волны фиксации прибыли в акция финансового и потребительского секторов. Сегодня, учитывая улучшение внешнего фона, мы ждем оживления спроса на российские "голубые фишки" и возврата индекса Мосбиржи в верхнюю часть диапазона 2950-3000 пунктов. Из значимых внутренних событий отметим публикации финотчетности НорНикеля и Юнипро.".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): " Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,1-0,5%, в диапазоне 2965-2975 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2960, 2950 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2990, 3000 п.
После позитивного старта торгов индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации вблизи уровня открытия. Утреннее улучшение состояния внешнего фона пока не настолько масштабно, чтобы стимулировать активные покупки в российских акциях. Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики сегодня не ожидается. Поэтому во второй половине ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешняя ситуация перед стартом торгов в России позитивная. Азиатские индексы преимущественно растут, нефть дорожает, сырьевые валюты укрепляются против доллара США, а иена, напротив, смотрится слабее американца. Подобная динамика активов говорит о том, что российский рынок начнёт день в плюсе, а рубль продолжит укрепляться с шансом оказаться под отметками 73,0 за доллар и 86,0 за евро. Из корпоративных событий предстоящего дня стоит выделить отчётность по МСФО от "Юнипро" и ГМК "Норникель"".
"Атон": "Фондовый рынок повысится в начале торгов вторника примерно на 0,5%".
"Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): "Несмотря на позитивный внешний фон, наиболее вероятна слабонегативная торговая динамика на российском рынке. Техническая картина указывает на разворот в бумагах металлургического сектора, в частности НЛМК и Северстали. Также будут корректироваться акции МТС, Интер РАО, Магнита. Прогноз по индексу Мосбиржи: 2900-2950 пунктов".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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11 августа 2020 года 19:47
Москва. 11 августа. Доллар и евро отыграли часть потерь, но продолжают дешеветь на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль умеренно укрепляется к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти и вслед за другими валютами emerging markets. читать дальше
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11 августа 2020 года 19:25
Москва. 11 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник приостановили бурный рост последних дней и перешли к консолидации на достигнутых уровнях на фоне повышения долларовых процентных ставок. Американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снизились в цене за день, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
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11 августа 2020 года 19:24
(добавлена таблица)
Москва. 11 августа. ИНТЕРФАКС - "ВТБ Капитал" повысил рекомендацию (рейтинг) для акций ПАО "ТГК-1" (MOEX: TGKA) с "держать" до "покупать" в связи с падением котировок этих бумаг, говорится в обзоре инвестбанка.
Кроме того, с "держать" до "покупать" была повышена рекомендация... читать дальше
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11 августа 2020 года 19:05
Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" понизила прогнозную стоимость акций ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) с 3,27 рубля до 3,15 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.
Между тем рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.
По данным... читать дальше
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11 августа 2020 года 18:40
Котировки GDR Норникеля продолжат восстанавливаться после аварии под влиянием роста цен на МПГ и медь, говорится в комментарии "Атона".
"Операционный показатель EBITDA Норникеля в 1П20 составил $4,0 млрд - на уровне рыночных прогнозов. Компания создала полноценный резерв в размере $2,1 млрд... читать дальше
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11 августа 2020 года 18:10
"ФИНАМ" рекомендует покупать акции "Магнита" с целевой ценой 5140 руб., потенциал - 20% в перспективе 12 мес. с учетом дивидендов, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых.
"Прибыль удвоилась во 2К 2020 до 12,8 млрд руб., плотность продаж растет. Маржинальность продаж... читать дальше
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11 августа 2020 года 17:35
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"ОГК-2 в начале года продала СУЭК Красноярскую ГРЭС-2 за 9,7 млрд руб.,... читать дальше
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11 августа 2020 года 16:55
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"Курс USD/RUB по итогам минувшей недели снизился на 0,90% до отметки 73,71, а курс EUR/RUB опустился на 0,77%,... читать дальше
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11 августа 2020 года 16:30
Последний этап ралли на рынке золота отражает влияние не только коронакризиса, акцент сместился на потенциальный валютный кризис, в связи с чем серебро стало расти опережающими темпами, говорится в комментарии Julius Baer. Эксперты банка по-прежнему предпочитают не участвовать в ралли, полагая,... читать дальше
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11 августа 2020 года 16:01
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Arista Networks со среднесрочной целью $260, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова.
"Arista активно инвестирует в разработку новых продуктов и усовершенствование уже имеющихся, осуществляет точечные сделки M&A для... читать дальше
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11 августа 2020 года 15:45
Москва. 11 августа. Доллар и евро заметно дешевеют на "Московской бирже" во вторник днем, рубль активно растет к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти и вслед за другими валютами emerging markets. читать дальше
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11 августа 2020 года 15:31
Падение цены золота ниже $2000 за унцию следует рассматривать как удачный момент для восстановления длинных позиций,говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.
Американская валюта с утра вторника снова прибавила в цене - обмен агрессивными... читать дальше
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11 августа 2020 года 15:09
Инвестиционная компания Sova Capital повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) с $176 до $200 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.
Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.
"Несмотря на то, что мы не... читать дальше
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11 августа 2020 года 14:44
Пока практически ничто не предвещает нормализации спроса на бензин. Вероятность того, что миллионы детей не вернутся осенью в школы, означает, что в обозримом будущем нормализации спроса на бензин ожидать не стоит, отмечается в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения... читать дальше
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11 августа 2020 года 14:17
Рост политических разногласий в США препятствует дополнительной бюджетно-налоговой поддержке, что ухудшает перспективы для доллара США, говорится в комментарии Julius Baer. Тупиковая ситуация с бюджетом не замедлит "погоню за доходностью", и эксперты банка Дэвид Коль и Маркус Алленшпах... читать дальше
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