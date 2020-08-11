Утренние прогнозы: торги акциями во вторник начнутся с незначительного повышения

Внешняя ситуация перед стартом торгов в России, по мнению аналитиков, в целом позитивная. Эксперты ждут возврата индекса Мосбиржи в верхнюю часть диапазона 2950-3000 пунктов.

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "В понедельник индекс Мосбиржи оставался под умеренным давлением, потеряв 0,4% на фоне невнятной динамики цен на сырье и волны фиксации прибыли в акция финансового и потребительского секторов. Сегодня, учитывая улучшение внешнего фона, мы ждем оживления спроса на российские "голубые фишки" и возврата индекса Мосбиржи в верхнюю часть диапазона 2950-3000 пунктов. Из значимых внутренних событий отметим публикации финотчетности НорНикеля и Юнипро.".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): " Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,1-0,5%, в диапазоне 2965-2975 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2960, 2950 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2990, 3000 п. После позитивного старта торгов индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации вблизи уровня открытия. Утреннее улучшение состояния внешнего фона пока не настолько масштабно, чтобы стимулировать активные покупки в российских акциях. Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики сегодня не ожидается. Поэтому во второй половине ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешняя ситуация перед стартом торгов в России позитивная. Азиатские индексы преимущественно растут, нефть дорожает, сырьевые валюты укрепляются против доллара США, а иена, напротив, смотрится слабее американца. Подобная динамика активов говорит о том, что российский рынок начнёт день в плюсе, а рубль продолжит укрепляться с шансом оказаться под отметками 73,0 за доллар и 86,0 за евро. Из корпоративных событий предстоящего дня стоит выделить отчётность по МСФО от "Юнипро" и ГМК "Норникель"".

"Атон": "Фондовый рынок повысится в начале торгов вторника примерно на 0,5%".

"Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): "Несмотря на позитивный внешний фон, наиболее вероятна слабонегативная торговая динамика на российском рынке. Техническая картина указывает на разворот в бумагах металлургического сектора, в частности НЛМК и Северстали. Также будут корректироваться акции МТС, Интер РАО, Магнита. Прогноз по индексу Мосбиржи: 2900-2950 пунктов".