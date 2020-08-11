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11 августа 2020 года 09:27

Азиатские рынки акций торгуются в плюсе, Brent - $45,2 за баррель

Рынок акций США закрылся без единой динамики в понедельник. Азиатские рынки акций торгуются в плюсе. Нефть дорожает на фоне надежд на восстановление спроса и новые стимулы в США, Brent - $45,2 за баррель

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в понедельник, при этом S&P 500 приблизился к историческому максимуму.

Поддержку рынку оказало решение президента США Дональда Трампа подписать сразу четыре указа о продлении мер поддержки экономики в обход Конгресса.

Согласно одному из них, десяткам миллионов американцев, лишившимся работы из-за пандемии коронавируса, будут частично возвращены дополнительные выплаты к пособию по безработице. Размер выплат составят $400 в неделю, они будут на 75% профинансированы федеральным правительством и на 25% властями штатов.

Другие указы, подписанные Трампом, предусматривают отсрочку платежей по налогу на заработную плату для людей, получающих менее $100 тыс. в год, продление срока действия моратория на выплату студенческих кредитов, а также меры помощи арендаторам жилья и домовладельцам.

При этом между демократами и республиканцами в Конгрессе по-прежнему нет консенсуса относительно условий новой программы стимулирования экономики. Министр финансов США Стивен Мнучин выразил мнение, что администрация президента США и Конгресс могут достичь соглашения о дальнейшей экономической помощи уже на этой неделе, если демократы будут "разумны".

Существует пространство для компромисса по поводу сделки о предоставлении дополнительной помощи, и законопроект должен быть принят, сказал Мнучин в понедельник в интервью телеканалу CNBC. В то же время он не стал уточнять, когда возобновятся переговоры.

"Новое стимулирование, предоставленное президентом Трампом посредством указов, это лучше, чем ничего, и является временным решением, - отмечает аналитик MUFG Bank в Лондоне Ли Хардман, слова которого приводит агентство Bloomberg. - Тем не менее, как на демократов, так и на республиканцев сохраняется давление в том, что касается достижения более существенного и долговременного компромиссного решения".

Между тем участники торгов проявляют осторожность в ожидании торговых переговоров между США и Китаем, которые пройдут позднее на этой неделе. Ожидается, что в ходе переговоров, в том числе, будут обсуждаться вопросы импорта КНР энергоносителей.

В конце прошлой недели Трамп подписал указы, направленные на устранение угроз, исходящих от приложения для соцсетей TikTok и мобильного приложения WeChat. Он запретил по истечении 45 дней после даты публикации указов любые сделки с компаниями Tencent Holdings, связанной с WeChat, и ByteDance Ltd. (владелец TikTok).

Кроме того, США в пятницу ввели санкции в отношении главы администрации Гонконга Кэрри Лэм и еще 10 лиц, связанных с Гонконгом, сообщило министерство финансов США. Власти КНР, в свою очередь, в понедельник объявили о введении санкций против 11 граждан США, включая сенаторов Теда Круза и Марко Рубио.

Котировки акций Nikola Corp. взлетели по итогам торгов на 22%, после того как американский производитель электрогрузовиков подтвердил получение заказа на изготовление по крайней мере 2,5 тыс. электрических мусороуборочных машин для Republic Services (SPB: RSG) Inc., сумма сделки не разглашается.

Акции Barrick Gold Corp. подешевели на 0,5%, несмотря на то, что золотодобывающая компания зафиксировала рост прибыли и выручки во втором квартале на фоне преобразований в ее деятельности из-за пандемии COVID-19 и подтвердила прогноз добычи на 2020 год.

Цена бумаг Foot Locker Inc. (SPB: FL) подскочила на 7,8%, так как сеть магазинов обуви сообщила, что может получить прибыль во втором финансовом квартале благодаря неожиданному росту продаж на фоне возобновления работы магазинов.

Бумаги SeaWorld Entertainment Inc. прибавили 5,8%, хотя оператор тематических парков отчитался о превысившем ожидания чистом убытке во втором квартале на фоне падения выручки на 96% из-за пандемии коронавируса, которая привела к закрытию его парков.

Капитализация Marriott International (SPB: MAR) Inc. выросла на 3,6%, международная сеть отелей зафиксировала больший, чем ожидалось, убыток во втором квартале, а падение выручки превысило прогнозы, однако компания отмечает некоторое улучшение показателей по мере возобновления работы гостиниц, закрытых в связи с пандемией COVID-19.

Рыночная стоимость Royal Caribbean Cruises (SPB: RCL) Ltd. увеличилась на 10%, американский оператор круизов во втором квартале получил больший, чем ожидалось, убыток, пропустив самый активный летний туристический сезон из-за пандемии коронавируса, но падение выручки оказалось меньше прогнозов.

Акции Apple Inc. (SPB: AAPL) прибавили 1,5% на фоне повышения их целевой цены аналитиком Wedbush.

Котировки бумаг FedEx Corp. (SPB: FDX) и United Parcel Service (SPB: UPS) Inc. поднялись соответственно на 9% и 1,7% благодаря оптимистичным комментариям аналитиков.

Бумаги McDonald's Corp. (SPB: MCD) снизились в цене на 0,2% на новостях о том, что компания подала иск к бывшему главному исполнительному директору Стиву Истербруку, чтобы вернуть десятки миллионов долларов, выплаченные ему в качестве выходного пособия.

Капитализация Eastman Kodak Co. упала на 27,9% на фоне сообщений о том, что Корпорация по финансированию международного развития США (U.S. International Development Finance Corporation, DFC) приостановила выделение американской компании кредита на сумму $765 млн в связи с началом проверки Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов поднялся на 357,96 пункта (1,3%) - до 27791,44 пункта, продемонстрировав рост седьмую сессию подряд.

Standard & Poor's 500 прибавил 9,19 пункта (0,27%) и составил 3360,47 пункта, завершив сессию недалеко от установленного 19 февраля рекордного максимума на уровне 3386,15 пункта. Он также показал рост седьмую сессию подряд, что является самой длительной чередой повышений с апреля 2019 года, по данным Dow Jones Market Data.

Nasdaq Composite снизился на 42,63 пункта (0,39%) - до 10968,36 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов во вторник, несмотря на сохраняющуюся напряженность в отношениях между США и Китаем.

Рынки находят некоторое утешение в том, что уровень госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией в некоторых американских штатах снижается, несмотря на то, что общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 по всему миру превысило отметку в 20 млн человек, пишет агентство Bloomberg.

С начала пандемии СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 08:00 МСК вторника достигло 20 млн 089 тыс. 624 человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире составило 736 тыс. 191.

США по-прежнему занимают первую строчку в списке стран по числу выявленных случаев, а также по летальным исходам вследствие заражения коронавирусом. В то же время ряд штатов, включая Нью-Йорк, Калифорнию и Техас, фиксируют снижение числа случаев госпитализации.

"Характер восстановления активности будет зависеть от траектории распространения коронавируса, мер реагирования на уровне политики и потенциальных изменений в поведении потребителей и корпораций", - отмечают аналитики BlackRock Investment Institute.

Между тем инвесторы продолжают следить за развитием отношений между Вашингтоном и Пекином, а также переговорами между демократами и республиканцами в Конгрессе США о дополнительном пакете мер поддержки экономики.

Власти Китая в понедельник объявили о введении санкций против ряда американских официальных лиц, включая нескольких конгрессменов. Это стало ответом КНР на связанные с событиями в Гонконге санкции США.

Японский индекс Nikkei 225 повышается на 1,8%.

Акции крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. прибавляют в цене 1,3%. Цена бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. снижается на 2,3%, производителя потребительской электроники Sony - на 0,3%.

Существенно дорожают бумаги автопроизводителей, включая Honda Motor Co. (+6,2%), Nissan Motor Co. (+6%) и Toyota Motor Corp. (+3,4%).

Китайский индекс Shanghai Composite растет на 0,5%, тогда как гонконгский Hang Seng прибавляет 2,4%.

Бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings поднимаются в ходе торгов в Гонконге на 3,1%, производителя чипов AAC Technologies Holdings Inc. - на 3,4%, телекоммуникационной компании China Mobile (SPB: CHL) - на 3,2%.

Кроме того, растут котировки акций нефтяных компаний, в том числе CNOOC (+3,2%), PetroChina (+1,1%) и China Petroleum & Chemical Corp. (+1,8%).

Южнокорейский индекс Kospi поднимается на 1,4%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 1,4%, автопроизводителя Kia Motors Corp. - на 0,2%. Бумаги производителя потребительской электроники LG Electronics снижаются в цене на 2,7%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавляет 0,4%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto повысилась на 1,1% и 1% соответственно. Также подорожали акции нефтепроизводителей, включая Santos (+1%), Oil Search (+0,5%), Woodside Petroleum (+0,6%).

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти во вторник после заявления главы Saudi Aramco Амина Нассера о восстановлении спроса на некоторых рынках.

Инвесторы также продолжают следить за процессом принятия нового пакета мер поддержки экономики США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:11 МСК во вторник составляет $45,2 за баррель, что на $0,21 (0,47%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,59 (1,3%), до $44,99 за баррель.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,33 (0,79%), до $42,27 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,72 (1,8%), до $41,94 за баррель.

Накануне оптимизм инвесторов поддержало заявление главы Saudi Aramco, который в воскресенье отметил, что в Китае спрос на бензин и дизельное топливо "почти вернулся до уровня", наблюдавшегося до пандемии, пишет агентство Argus.

По оценке Нассера, спрос сейчас составляет около 90 млн баррелей в сутки (б/с). Глава Saudi Aramco прогнозирует его рост до 95-96 млн б/с к концу года.

Между тем министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник заявил, что надеется на достижение соглашения между Белым домом и Конгрессом о новых мерах поддержки экономики страны на этой неделе, передает CNBC.

Тем временем дневной прирост случаев заражения коронавирусом в мире снижался три дня подряд и в минувшее воскресенье составил чуть более 224 тыс. случаев, пишет S&P Global Platts со ссылкой на данные университета Джона Хопкинса.

В США распространение заболевания также замедляется. В воскресенье в стране было зарегистрировано менее 50 тыс. новых случаев по сравнению с 77,26 тыс. 26 июля.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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