Рубль в краткосрочной перспективе может укрепиться до 73 за доллар - "Алор Брокер"

Аналитики "Алор Брокер" среднесрочно на рубль смотрят с пессимизмом, но краткосрочно паре доллар-рубль стоит сходить в район 73, а может быть, и чуть ниже, говорится в комментарии компании. Сильным уровнем поддержки по паре, на взгляд аналитика Алексея Антонова, выступает район 72,6, и его пробитие не ожидается.

"Рубль в паре с долларом завершил торги понедельника очень слабым укреплением, - напоминает Антонов. - На российскую валюту давят события в Белоруссии, где проходят протесты против избирательной кампании Лукашенко на выборах его президентом. Пока внешний мир не высказывает своего отношения к происходящему, но стоит быть готовым к тому, что в белорусских событиях, как бы они ни шли в дальнейшем, будет обвинена Россия. Как и в чем конкретно? Придумают, это им не впервой".