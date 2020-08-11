Индекс Мосбиржи начнет торги вторника в диапазоне 2965-2975 п. - "Алго Капитал"

Аналитики "Алго Капитала" полагают, что торги во вторник откроются с умеренным отклонением индекса Мосбиржи в пределах 0,1-0,5%, в диапазоне 2965-2975 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2970, 2950 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 29960, 3000 п., сообщается в комментарии инвесткомпании.

"После позитивного старта торгов индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации вблизи уровня открытия, - отмечает старший риск-менеджер компании Виталий Манжос. - Утреннее улучшение состояния внешнего фона пока не настолько масштабно, чтобы стимулировать активные покупки в российских акциях. Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики сегодня не ожидается. Поэтому во второй половине ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов".