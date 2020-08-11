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Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи начнет торги вторника в диапазоне 2965-2975 п. - "Алго Капитал"
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11 августа 2020 года 09:20
Индекс Мосбиржи начнет торги вторника в диапазоне 2965-2975 п. - "Алго Капитал"
Аналитики "Алго Капитала" полагают, что торги во вторник откроются с умеренным отклонением индекса Мосбиржи в пределах 0,1-0,5%, в диапазоне 2965-2975 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2970, 2950 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 29960, 3000 п., сообщается в комментарии инвесткомпании. "После позитивного старта торгов индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации вблизи уровня открытия, - отмечает старший риск-менеджер компании Виталий Манжос. - Утреннее улучшение состояния внешнего фона пока не настолько масштабно, чтобы стимулировать активные покупки в российских акциях. Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики сегодня не ожидается. Поэтому во второй половине ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов".
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11 августа 2020 года 19:47
Москва. 11 августа. Доллар и евро отыграли часть потерь, но продолжают дешеветь на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль умеренно укрепляется к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти и вслед за другими валютами emerging markets. читать дальше
.11 августа 2020 года 19:25
Москва. 11 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник приостановили бурный рост последних дней и перешли к консолидации на достигнутых уровнях на фоне повышения долларовых процентных ставок. Американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снизились в цене за день, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.11 августа 2020 года 19:24
(добавлена таблица) Москва. 11 августа. ИНТЕРФАКС - "ВТБ Капитал" повысил рекомендацию (рейтинг) для акций ПАО "ТГК-1" (MOEX: TGKA) с "держать" до "покупать" в связи с падением котировок этих бумаг, говорится в обзоре инвестбанка. Кроме того, с "держать" до "покупать" была повышена рекомендация... читать дальше
.11 августа 2020 года 19:05
Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" понизила прогнозную стоимость акций ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) с 3,27 рубля до 3,15 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Между тем рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. По данным... читать дальше
.11 августа 2020 года 18:40
Котировки GDR Норникеля продолжат восстанавливаться после аварии под влиянием роста цен на МПГ и медь - "Атон"
Котировки GDR Норникеля продолжат восстанавливаться после аварии под влиянием роста цен на МПГ и медь, говорится в комментарии "Атона". "Операционный показатель EBITDA Норникеля в 1П20 составил $4,0 млрд - на уровне рыночных прогнозов. Компания создала полноценный резерв в размере $2,1 млрд... читать дальше
.11 августа 2020 года 18:10
"ФИНАМ" рекомендует покупать акции "Магнита" с целевой ценой 5140 руб., потенциал - 20% в перспективе 12 мес. с учетом дивидендов, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых. "Прибыль удвоилась во 2К 2020 до 12,8 млрд руб., плотность продаж растет. Маржинальность продаж... читать дальше
.11 августа 2020 года 17:35
"Открытие Брокер" считает акции ОГК-2 в долгосрочной перспективе одними из самых интересных в секторе, а потому сохраняет по ним рекомендацию на покупку, говорится в комментарии главного аналитика компании Алексея Павлова. "ОГК-2 в начале года продала СУЭК Красноярскую ГРЭС-2 за 9,7 млрд руб.,... читать дальше
.11 августа 2020 года 16:55
Риск-факторы для рубля на текущей неделе ослабевают, явные признаки восстановительных процессов в мировой экономике поддержат российскую валюту, сообщается в комментарии "ФИНАМа". "Курс USD/RUB по итогам минувшей недели снизился на 0,90% до отметки 73,71, а курс EUR/RUB опустился на 0,77%,... читать дальше
.11 августа 2020 года 16:30
Текущие уровни котировок золота и серебра находятся в верхней части фундаментально обоснованного диапазона - Julius Baer
Последний этап ралли на рынке золота отражает влияние не только коронакризиса, акцент сместился на потенциальный валютный кризис, в связи с чем серебро стало расти опережающими темпами, говорится в комментарии Julius Baer. Эксперты банка по-прежнему предпочитают не участвовать в ралли, полагая,... читать дальше
.11 августа 2020 года 16:01
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Arista Networks со среднесрочной целью $260, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова. "Arista активно инвестирует в разработку новых продуктов и усовершенствование уже имеющихся, осуществляет точечные сделки M&A для... читать дальше
.11 августа 2020 года 15:45
Москва. 11 августа. Доллар и евро заметно дешевеют на "Московской бирже" во вторник днем, рубль активно растет к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти и вслед за другими валютами emerging markets. читать дальше
.11 августа 2020 года 15:31
Падение цены золота ниже $2000 за унцию следует рассматривать как удачный момент для восстановления длинных позиций - Sberbank CIB
Падение цены золота ниже $2000 за унцию следует рассматривать как удачный момент для восстановления длинных позиций,говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Американская валюта с утра вторника снова прибавила в цене - обмен агрессивными... читать дальше
.11 августа 2020 года 15:09
Инвестиционная компания Sova Capital повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) с $176 до $200 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. "Несмотря на то, что мы не... читать дальше
.11 августа 2020 года 14:44
Ожидать нормализации спроса на бензин в обозримом будущем не стоит, если дети не вернутся осенью в школы - Sberbank CIB
Пока практически ничто не предвещает нормализации спроса на бензин. Вероятность того, что миллионы детей не вернутся осенью в школы, означает, что в обозримом будущем нормализации спроса на бензин ожидать не стоит, отмечается в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения... читать дальше
.11 августа 2020 года 14:17
Дополнительная бюджетно-налоговая поддержка становится жертвой предвыборной гонки в США - Julius Baer
Рост политических разногласий в США препятствует дополнительной бюджетно-налоговой поддержке, что ухудшает перспективы для доллара США, говорится в комментарии Julius Baer. Тупиковая ситуация с бюджетом не замедлит "погоню за доходностью", и эксперты банка Дэвид Коль и Маркус Алленшпах... читать дальше
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