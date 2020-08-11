Яндекс имеет шансы получить место в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 в августе - "ВТБ Капитал"

Основным событием августовского пересмотра индекса MSCI Russia, скорее всего, станет включение в его состав акций "Яндекса" (MOEX: YNDX), говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского.

Итоги пересмотра индекса MSCI Russia будут объявлены в ночь на 13 августа по московскому времени.

Кроме того, как считает эксперт, "Яндекс" имеет шансы получить место в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 в рамках августовской ребалансировки.

Как говорится в обзоре Питерского, если при включении в индекс MSCI Russia показатель NoS (количество акций) у "Яндекса" составит 313,4 млн штук, а FIF (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям - оценка free float) будет оценен на уровне 1,00, то с учетом итогов торгов понедельника, вероятность занять место "Норильского никеля" (MOEX: GMKN) в списке "тяжеловесов" в индексе MSCI Russia 10/40 у "Яндекса" достаточно высока. Цена отсечки при ребалансировке индекса MSCI Russia 10/40 приходится на 19 августа.