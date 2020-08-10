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10 августа 2020 года 19:21

Рынок акций РФ к закрытию торгов просел вслед за США, несмотря на рост нефти

Москва. 10 августа. Попытка рынка акций РФ подрасти в понедельник вслед за Европой и нефтью оказалась неудачной на фоне негативной динамики индексов в США, индексы МосБиржи и РТС завершили торги в "минусе", при этом выросли бумаги "Новолипецкого металлургического комбината".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2960,78 пункта (-0,4%, утром индикатор поднимался к 2999 пунктам), индекс РТС - 1267,96 пункта (-0,3%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 3,7%.

Доллар просел до 73,57 рубля (-0,16 рубля), золото выросло до $2041,9 за тройскую унцию (+0,7%).

Подешевели акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-3,7%), "Мосбиржи" (-2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%).

Подорожали рублевые акции "Новолипецкого металлургического комбината" (+3,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,7%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,9%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%).

По сообщению компании "АЛРОСА", ее общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции в июле составил $35,8 млн, что на 15% выше уровня июня ($31,3 млн), но на 79% ниже уровня годичной давности ($170,5 млн).

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, в конце минувшей недели настроения инвесторов были подавленными из-за эскалации американо-китайской напряженности после того, как Трамп заявил, что активизирует усилия по удалению ненадежных китайских приложений из цифровых сетей США, назвав приложение для коротких видео TikTok и приложение для обмена сообщениями WeChart серьезной угрозой для США. Инвесторы опасаются, что Китай примет ответные меры, поэтому попытки отскока вверх в понедельник не нашли ощутимой поддержки покупателей.

По словам старшего персонального брокера компании "БКС Брокер" Максима Чекушина, на неделе ожидается большой блок макростатистики, которая может повлиять на рынки: промпроизводство в США, Китае и еврозоне, оборот розничной торговли в США и Китае, ВВП еврозоны и России за второй квартал. Показатели за июль должны быть позитивными, учитывая снятие или смягчение карантина. Тем не менее, угроза второй волны пандемии COVID-19 уже заставила многие страны вернуться к карантинным ограничениям, поэтому реакция рынков на статистику может быть сдержанной.

На фоне роста цен на горячекатаный прокат отмечается спрос на акции российских сталелитейщиков, в частности, на бумаги НЛМК, доля экспорта которого одна из наиболее высоких среди металлургических компаний. Обсуждение плана бюджетных стимулов в США пока не принесло результатов, хотя подписание Трампом указа о расширении поддержки может вызвать некоторый позитив. В торговых отношениях США и Китая сохраняется напряженность, что ставит под угрозу рост двух крупнейших в мире экономик, полагает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, покупатели уже днем ослабили свой напор, активность торговли заметно упала на фоне пика периода отпусков. "ОГК-2" (MOEX: OGKB) сообщила о росте прибыли в I полугодии на 6,7% (до 10,293 млрд рублей) при снижении выручки на 13% (до 60,328 млрд рублей). "АЛРОСА" отчиталась о росте продаж алмазно-бриллиантовой продукции в июле, причем за 7 месяцев года продажи составили $1,027 млрд. Бумаги нефтегазового сектора преимущественно выросли вслед за нефтью на оптимистичных заявлениях главы Saudi Aramco, а в секторе бумаг золотодобывающих компаний общей динамики не сложилось, поскольку золото сбавило темпы роста.

Европейские индексы выросли, игнорируя дальнейшую эскалацию напряженности в американо-китайских отношениях. В ответ на американские персонализированные санкции Китай зеркально ответил своими ограничениями против 11 политиков США. Для рынков оказалось более значимым то, что цены производителей КНР сократили свое падение в июле, что может быть признаком улучшения спроса. Также обнадежили заявления лидеров демократов в палате представителей США Нэнси Пилоси и министра финансов Стивена Мнучина о готовности продолжить переговоры по пакету социально-экономических мер.

Нефть пока не спешит расти, что препятствует восстановлению добычи в США, страны ОПЕК+ достаточно дисциплинированно удерживают ограничения производства, а спрос постепенно восстанавливается. Глава саудовской нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер считает, что азиатский спрос на нефть активно восстанавливается. Ирак добавил в этот информационный фон свои заверения в дополнительном сокращении производства на 400 тыс. б/с в августе и сентябре, чтобы компенсировать свою слабую дисциплину в предыдущие месяцы.

В США период корпоративных отчетов подходит к концу и, как и следовало ожидать, около 80% компаний превзошли ожидания по прибыли. Российский рынок акций в начале недели оказался в полосе затишья, говорит Кочетков.

Как отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков, Конгрессу США не удалось согласовать новый пакет мер поддержки населения, однако в субботу Трамп подписал ряд распоряжений, исполнение которых подразумевается без одобрения со стороны Конгресса. Не исключено, что демократы попытаются оспорить полномочия Трампа в суде, что может привести к отмене действия соответствующих указов.

В любом случае ситуация с поддержкой экономики и ее возможными последствиями остается тревожной. В острую фазу кризиса (а сейчас по-прежнему такая) меры по смягчению последствий оправданны. Однако не исключено, что продолжительный период жизни за счет пособий дестимулирует работоспособное население, снижая как потребление, так и будущую работоспособность. Откладывание налоговых и прочих выплат на будущие периоды, ограничения на действия кредиторов также не внушают оптимизма - едва ли подобные меры будут растянуты на много лет. Рано или поздно ущерб от "коронакризиса" отразится в полной мере на гражданах и компаниях, а с учетом масштаба отложенных проблем не исключено, что последствия будут тяжелыми.

На сегодняшний день за второй квартал 2020 года отчитались почти 90% компаний из состава индекса S&P 500. Финансовые результаты 82% из отчитавшихся оказались выше консенсус-прогноза. С одной стороны, большая доля позитивных сюрпризов ставит под вопрос адекватность изначальных апокалиптических ожиданий. С другой, пересмотр прогнозов результатов будущих кварталов может привести к обратному эффекту - прибыль окажется преимущественно ниже ожиданий, что найдет отражение в капитализации рынка и отдельных акций, считает Бирюков.

В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (биржи Японии в понедельник закрыты в связи с празднованием Дня гор, китайский Shanghai Composite подрос на 0,8%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,6%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,1-0,4%), но забуксовала Америка (индекс S&P 500 растерял рост начала дня, NASDAQ просел на 0,8%) в ожидании итогов торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином на этой неделе.

Лидеры демократов в Конгрессе и администрация президента США Дональда Трампа не сумели договориться по поводу нового пакета стимулирующих мер для помощи американской экономике в период пандемии коронавируса.

Трейдеры также сосредоточили внимание на растущей напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном после того, как президент Трамп подписал указы, запрещающие сделки с двумя китайскими компаниями.

Указы направлены на устранение того, что Вашингтон считает угрозами, исходящими от приложения для соцсетей TikTok и мобильного приложения WeChat. Президент США запрещает по истечении 45 дней после даты публикации указов любые сделки с компаниями Tencent Holdings, связанной с WeChat, и ByteDance Ltd. (владелец TikTok).

Хотя инвесторы продолжают надеяться, что экономика США получит поддержку в виде государственных расходов, их беспокоит, что данные о росте числа рабочих мест в прошлом месяце могут привести к тому, что Конгресс не будет торопиться с принятием новых мер.

На нефтяном рынке цены растут на фоне известий о подписании президентом США указов для продления ряда мер поддержки экономики в обход Конгресса после того, как Белый дом и демократы не сумели достичь соглашения по поводу нового пакета стимулирующих мер; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,6 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в пятницу.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent составила $45,08 за баррель (+1,5% и -1,5% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $42,08 за баррель (+2,1% и -1,7% в пятницу).

В центре внимания нефтяного рынка на этой неделе будут переговоры США и Китая о торговле, на которых, как ожидается, будет обсуждаться импорт Китаем энергоносителей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (-12,3%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-9%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (-8,7%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (-6,3%), ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (-4,7%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-4,3%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-4,3%).

Выросли бумаги ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+39,9%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+39,9%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+39,8% и +31% "префы"), ПАО "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (+19,9%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+15,9%), "Кубаньэнерго" (MOEX: KUBE) (+10,3%), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (+10%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+5,8%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+5,4%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+4,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 48,019 млрд рублей (из них 9,13 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка ).


Опубликовано: /Финмаркет/
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