Цены евробондов РФ в понедельник продолжили активно подрастать благодаря спросу на рисковые активы

Москва. 10 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник продолжили активно подрастать благодаря спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, сформировавшемуся на фоне новых указов президента США об экономическом стимулировании. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к заметному сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 125 базисных пунктов по отношению к закрытию пятницы и составила 116% от номинала, что соответствует доходности 1,595% годовых (снижение на 41 базисный пункт к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась всего на 0,4 базисного пункта, до 102,36% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,125% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 41 пункт, составив 147 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 89 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 149,37% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта - до 2,92% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 123 базисных пункта, до 144,02% от номинала (доходность снизилась на 6 пунктов и составила 2,88% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 35 базисных пунктов - до 117,37% от номинала (доходность снизилась на 6 пунктов - до 1,6% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году - на 12 базисных пунктов, до 112,04% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта - до 0,92% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 276 базисных пунктов, подорожав до 144,27% от номинала (доходность снизилась на 12 пунктов - до 2,87% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 14 базисных пунктов, до 114,38% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта и составила 2% годовых).

"Сегодня уверенный рост цен российских еврооблигаций продолжился, в результате чего доходность десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году снизилась на 4 базисных пункта, до 2,2% годовых. Котировки более "длинных" бумаг выросли еще заметнее, что транслировалось в более агрессивное падение процентных ставок, в частности, доходность выпуска "Россия-47" обновила исторический минимум, опустившись за день на 12 базисных пунктов - до 2,87% годовых. В целом позитивная ценовая динамика сегодня отмечалась в отношении практически всех евробондов развивающихся стран, в частности, доходность десятилетних бумаг Бразилии снизилась на 7 базисных пунктов, Турции - на 14 пунктов. Оптимизм на мировых долговых рынках поддержали сообщения об указах президента США Трампа о новых мерах экономического стимулирования. Рост котировок российских еврооблигаций поддержали также растущие цены на нефть. Кроме того, последняя статистика по динамике распространения коронавируса показала небольшое замедление недельного прироста новых инфицированных, что также было позитивно воспринято инвесторами. При этом на второй план отошли риски, связанные с геополитическим противостоянием США и Китая", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.

Президент США Дональд Трамп подписал сразу четыре указа для продления ряда мер поддержки экономики в обход Конгресса, где по-прежнему нет консенсуса между демократами и республиканцами относительно условий новой программы стимулирования экономики. Согласно одному из них, десяткам миллионов американцев, лишившихся работы из-за пандемии коронавируса, будут частично возвращены дополнительные выплаты к пособию по безработице. Размер выплат составят $400 в неделю, они будут на 75% профинансированы федеральным правительством и на 25% властями штатов. Другие указы, подписанные Трампом, предусматривают отсрочку платежей по налогу на заработную плату для людей, получающих менее $100 тыс. в год, продление срока действия моратория на выплату студенческих кредитов, а также меры помощи арендаторам жилья и домовладельцам.