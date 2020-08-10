Рынок акций на текущей неделе будет двигаться в боковом тренде на фоне летнего затишья - Альфа-банк

Российский рынок акций, вероятно, на текущей неделе будет двигаться в боковом тренде на фоне летнего затишья, хотя объявление результатов квартального пересмотра индекса MSCI после закрытия рынка в среду может вызвать некоторый приток средств в акции компаний в составе индекса, говорится в обзоре Альфа-банка.

"Мы вступили в сезон летних отпусков, и рыночная активность, вероятно, несколько ослабнет, - отмечают аналитики банка. - Поскольку правительство США ушло в отпуск до 1 сентября, вряд ли стоит ожидать сколько-нибудь важных для рынка политических событий. Из-за неспособности Конгресса договориться о пакете финансовой помощи рынки лишились краткосрочного катализатора роста. Мы ожидаем, что как российский рынок акций, так и курс рубля будут двигаться в боковом тренде на этой неделе. Усиливается риск второй волны пандемии Covid-19 в мире, что может привести к усилению волатильности в ближайшие недели на фоне возобновления во многих странах карантинных мер. Приближающиеся выборы в США и эскалация напряженности между США и Китаем – наиболее очевидные причины ухудшения настроения на рыках, которые могут сдерживать любой потенциал их роста на этой неделе".

Российский рынок акций и курс рубля, судя по всему, будут следовать динамике глобальных аналогов и курсу доллара, полагают эксперты Альфа-банка. В целом они ожидают, что акции российских компаний на этой неделе будут двигаться в боковом тренде, хотя объявление результатов квартального пересмотра индекса MSCI после закрытия рынка в среду может вызвать некоторый приток средств в акции компаний в составе индекса.