Цены на нефть на текущей неделе, скорее всего, будут консолидироваться возле отметки в $45 за баррель - КИТ Финанс Брокер

Цены на нефть на текущей неделе, скорее всего, будут консолидироваться возле отметки в $45 за баррель, на динамику рынка нефти окажут влияние переговоры США и Китая, говорится в комментарии КИТ Финанс Брокер.

"Рынок нефти позитивно начал текущую неделю на фоне роста мировых фондовых площадок после того, как Д. Трамп подписал указы о помощи населению США, - отмечают аналитики КИТ Финанс Брокер. - Цены на нефть марки Brent вышли из бокового диапазоне $41-43 за баррель и консолидируются возле отметки в $45 за баррель. Несмотря на новый этап сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти, действующий с августа, цены на нефть демонстрируют положительную динамику. По факту, на рынок вышло предложение нефти в меньшем объеме из-за компенсации перепроизводства рядом стран в предыдущие месяцы".

Кроме того, эксперты инвесткомпании наблюдают снижение запасом нефти в США. За прошлую неделю показатель снизился на 7,4 млн баррелей, до 518,6 млн. Прогноз: - 3 млн, а количество буровых нефтяных установок в США вновь сократилось: -4 ед., до 176 штук. Китайский импорт нефти в июле снизился на 6,7% по сравнению с июнем, тогда показатель оценивался в рекордные 12,99 млн баррелей в сутки.