Целевой диапазон по курсу в ближайшие дни - 72,5-74,5 рубля за доллар - Sberbank Asset Management

Целевой диапазон по курсу в ближайшие дни - 72,5-74,5 рубля за доллар, в случае заметного улучшения настроения на глобальных рынках торги по российской валюте вернутся ниже уровня в 73 рубля за доллар, говорится в комментарии директора по инвестициям Sberbank Asset Management Рената Малина.

"Рубль на прошлой неделе вновь демонстрировал умеренно-высокую волатильность, что было отчасти вызвано ростом геополитических рисков, очередным витком кризиса в Турции и снижением спроса глобальных инвесторов на ОФЗ, - отмечает Малин. - Однако по итогам недели российская валюта укрепилась ниже уровня в 74 рублей за доллар, что объяснялось, в том числе некоторой перепроданностью рубля, а также ростом нефтяных котировок. По нашему мнению, в ближайшее время курс рубля может продолжить демонстрировать умеренно-высокую волатильность. Целевой диапазон по курсу - 72,5-74,5 рубля за доллар. В случае заметного улучшения настроения на глобальных рынках ожидаем, что торги по российской валюте вернутся ниже уровня в 73 рубля за доллар".