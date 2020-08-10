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10 августа 2020 года 15:46

Рубль днем немного повышается к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти

Москва. 10 августа. Доллар лишь слегка укрепляется, евро дешевеет чуть более заметными темпами на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль немного растет к бивалютной корзине на фоне умеренно дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 73,75 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 2,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,69 руб./EUR1, подешевев на 16,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 6,08 копейки - до 79,57 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 11 августа на 13,74 копейки, до 73,775 руб./$1, и уменьшил курс евро на 34,64 копейки, до 86,8258 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшое повышение к бивалютной корзине в ходе малоактивных торгов понедельника на фоне подрастающей нефти. Котировки "черного золота", в свою очередь, умеренно растут благодаря заявлению главы Saudi Aramco Амина Нассера о восстановлении спроса в Азии почти до докризисного уровня.

Кроме того, поддержку рынку оказывает подписание президентом США Дональдом Трампом сразу четырех указов для продления ряда мер поддержки экономики в обход Конгресса, где по-прежнему нет консенсуса между демократами и республиканцами относительно условий новой программы стимулирования экономики.

Согласно одному из них, десяткам миллионов американцев, лишившихся работы из-за пандемии коронавируса, будут частично возвращены дополнительные выплаты к пособию по безработице. Размер выплат составят $400 в неделю, они будут на 75% профинансированы федеральным правительством и на 25% властями штатов.

Другие указы, подписанные Трампом, предусматривают отсрочку платежей по налогу на заработную плату для людей, получающих менее $100 тыс. в год, продление срока действия моратория на выплату студенческих кредитов, а также меры помощи арендаторам жилья и домовладельцам.

В то же время, участники торгов не особо активны в ожидании торговых переговоров между США и Китаем, которые пройдут позднее на этой неделе. Ожидается, что в ходе переговоров, в том числе, будут обсуждаться вопросы импорта КНР энергоносителей.

При этом в конце прошлой недели Трамп подписал указы, направленные на устранение угроз, исходящих от приложения для соцсетей TikTok и мобильного приложения WeChat. Он запретил по истечении 45 дней после даты публикации указов любые сделки с компаниями Tencent Holdings, связанной с WeChat, и ByteDance Ltd. (владелец TikTok).

Кроме того, США в пятницу ввели санкции в отношении главы администрации Гонконга Кэрри Лэм и еще 10 лиц, связанных с Гонконгом, сообщило министерство финансов США. Власти КНР, в свою очередь, в понедельник объявили о введении санкций против 11 граждан США, включая сенаторов Теда Круза и Марко Рубио.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в понедельник выросла на 0,86% - до $44,78 за баррель. Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличились в цене на 1,31%, до $41,76 за баррель.

Между тем число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в июле снизилось до рекордного минимума, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. В среднем в минувшем месяце в мире работало 1030 установок против 1073 в июне. При этом июльский уровень на 1208 меньше показателя за тот же месяц прошлого года.

"Российские активы продолжат следовать за настроениями на мировых площадках. Курс рубля стабилизировался вблизи 73,5-73,7 руб./$1. При этом, на наш взгляд, сохраняется потенциал ослабления рубля в августе под действием фундаментальных факторов, которые могут подтолкнуть национальную валюту к отметке 75 руб./$1", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"...Учитывая низкий уровень активности на локальных финансовых площадках и скудный (пусть и нестабильный) новостной поток на мировых рынках, сложно назвать конкретные поводы, которые способны спровоцировать масштабное движение в рубле. Как следствие, даже движение на обесценение обещает носить умеренный характер. Ближайшей значимой целью может стать локальный уровень сопротивления на отметке 75,3 руб./$1", - отмечают аналитики Росбанка (MOEX: ROSB).

ЦБ РФ 4, 5 и 6 августа продавал валюту на 5,7 млрд рублей в день, 3 августа объем продажи валюты составил 5,8 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов продемонстрировали лишь незначительные разнонаправленные изменения в понедельник по сравнению с прошлым торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок поднялись на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,33% и 4,39% годовых соответственно. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 4,44% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев опустились на 1 б.п. - до 4,6% и 4,61% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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