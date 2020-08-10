Рынок пока не учел пересмотр ЦБ РФ значения нейтральной ставки в меньшую сторону - "ВТБ Капитал"

Рынок пока не учел пересмотр ЦБ РФ в меньшую сторону значения нейтральной ставки, во 2п20 Банк России понизит ключевую ставку еще на 25 бп, до 4%, отмечается в обзоре "ВТБ Капитала".

По мнению экономистов "ВТБ Капитала", значительное улучшение потребительского спроса и ускорение инфляции потребительских цен в июле произошли под влиянием временных факторов (закрытые границы, меры социальной поддержки и отложенный потребительский спрос), эффект от которых в ближайшие месяцы, скорее всего, ослабнет. Как следствие, инфляция, по расчетам экспертов банка, вернется к значениям ниже целевого уровня и останется ниже него как до конца текущего года, так и в 2021 г..

"Исходя из этих соображений, мы по-прежнему ожидаем, что во 2п20 Банк России понизит ключевую ставку еще на 25 бп, до 4%, после чего она останется на достигнутом уровне в течение длительного времени. Однако более важное значение с точки зрения кривой ОФЗ сейчас имеет то, что рынок пока не учел пересмотр Банком России в меньшую сторону значения нейтральной ставки, произошедший 24 июля: с момента последнего заседания ЦБ спред на отрезке 2–10 лет расширился на 10 бп и находится вблизи 6-летнего максимума. Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы наклон кривой уменьшится по мере того, как торговая активность будет восстанавливаться после сезона летних отпусков, а Минфин продолжит корректировать предложение бумаг на первичном рынке в пользу среднесрочных выпусков с фиксированным купоном и флоутеров", - отмечают аналитики "ВТБ Капитала".