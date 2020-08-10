Доллар теряет привлекательность - BCS Global Markets

Доллар постепенно теряет привлекательность в качестве традиционного средства хеджирования рисков, отмечается в обзоре BCS Global Markets.

"Ралли на рынках – в основном следствие слабости доллара США, - полагает эксперт компании Владимир Тихомиров. - С фундаментальной точки зрения значительных позитивных сдвигов в экономиках пока не происходит: заболеваемость коронавирусом в мире растет, компании продолжают сокращать персонал, бюджетные дефициты расширяются, а трения в сферах торговли и геополитики обостряются. Но, несмотря на это, рынки продолжают уверенно расти. Отчасти оптимизм инвесторов поддержали неплохие макроданные, включая июльский рост индексов PMI в сфере услуг, отчасти – заметное улучшение динамики ряда экономик в июле. Но все же главная причина – это слабость доллара США, что объясняется растущей тревогой инвесторов относительно состояния американской экономики в условиях продолжающейся пандемии и обострения предвыборной борьбы в США. Американская валюта также слабеет на ожиданиях новых крупных денежных вливаний или от администрации США, или от ФРС. В итоге доллар постепенно теряет привлекательность в качестве традиционного средства хеджирования рисков".