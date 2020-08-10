Коррекция в ценах на нефть пока откладывается - BCS Global Markets

Слабость доллара - временное явление и поэтому в течение ближайшего месяца-двух не исключается коррекция в нефтяных ценах до $40/барр. и ниже, отмечается в обзоре BCS Global Markets.

"Мы ожидали, что в августе цены на нефть могут скорректироваться вниз, т.к. их текущие уровни, по нашему мнению, чрезвычайно оптимистично оценивают сложившийся спрос на сырье в мире, - указывает эксперт компании Владимир Тихомиров. - Хотя август только начался, и такая коррекция в цене все еще может состояться, мы должны признать, что в своих прежних оценках мы не учли фактор значительного ослабления доллара. Именно этот фактор поддерживает рост всех сырьевых котировок – это особенно наглядно видно по динамике цен на нефть и золото. На прошедшей неделе нефтяные цены приближались к уровням в $46/барр.; на закрытие торгов в Лондоне 7 августа цена октябрьского фьючерса на нефть Brent составила $44,40/барр. (31 июля цена равнялась $43,52/барр.). Мы считаем слабость доллара временным явлением и поэтому по-прежнему в течение ближайшего месяца-двух не исключаем коррекции в нефтяных ценах до $40/барр. и ниже".