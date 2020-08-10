Рубль может ослабнуть до 74 руб./$1 и более на фоне усиления геополитической напряженности и дальнейшего восстановления доллара - Sberbank CIB

Рубль в начале недели может ослабнуть до 74 за доллар и более в случае усиления геополитической напряженности и дальнейшего восстановления доллара США, который может оттеснить евро в сторону отметки $1,17, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

"Рубль слабеет наряду с другими валютами развивающихся рынков на неоднозначном внешнем фоне, - комментируют аналитики Sberbank CIB Юрий Попов и Николай Минко. - В пятницу динамика рискованных активов и рубля была неоднозначной. С одной стороны, на них давил рост напряженности в отношениях США и Китая после решения США наложить санкции на китайскую компанию TikTok и на китайских официальных лиц, в том числе на главу администрации Гонконга Кэрри Лам. С другой стороны, данные по рынку труда в США оказались существенно лучше ожиданий и подтвердили, что продолжается динамичное восстановление американской экономики, несмотря на вторую волну коронавируса. Валюты развивающихся рынков поддержала стабилизация турецкой лиры после того, как центральный банк Турции решил ограничить предоставление ликвидности банкам для поддержки кредитования, бурный рост которого стал одной из причин недавнего обвала лиры. Тем не менее, по итогам пятницы рубль ослаб на 0,6%, а доллар США глобально укрепился".

Фондовые индексы и фьючерсы на них в понедельник утром растут после новости о том, что президент США подписал указ, продлевающий меры по стимулированию экономики, в обход Конгресса. Однако валюты развивающихся рынков дешевеют, что, по мнению аналитиков банка, может быть связано как с намечающимся трендом на восстановление доллара США на фоне улучшения активности в американской экономики и с ухудшением ситуации с коронавирусом в Европе, так и с возобновлением, пусть и умеренным, ослабления турецкой лиры. Дополнительным фактором риска, по мнению Попова и Минко, является то, что на текущей неделе должна обсуждаться торговая сделка США и Китая, и ее перспективы могут быть под угрозой из-за недавнего роста напряженности между этими странами.

"Геополитические факторы для рубля по-прежнему остаются актуальными, - заключают эксперты Sberbank CIB. - На выходных в Белоруссии прошли президентские выборы, победу на которых, по предварительным официальным данным, одержал Александр Лукашенко. В стране начались массовые протесты граждан, не согласных с итогами выборов, сообщается о подавлении выступлений властями. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, продолжатся ли протесты и какой будет официальная реакция США и ЕС".