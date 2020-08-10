Котировки акций ВТБ в ближайшее время останутся под давлением - "Атон"

Банк ВТБ представил ожидаемо слабые результаты 2К/1П20 ПО МСФО, вызванные резким скачком стоимости риска, и аналитики "Атона" ожидают, что акции ВТБ в ближайшее время останутся под давлением, поскольку рекомендованный размер дивидендов за 2019г может разочаровать инвесторов, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Тем не менее, доходы банка от основной деятельности продолжают расти, а рост кредитного портфеля ускоряется. Эти тенденции начнут положительно отражаться на чистом финансовом результате банка, как только ситуация в экономике начнет улучшаться, а отчисления в резервы вернутся к докризисным уровням", - указывают эксперты "Атона".

Чистая прибыль ВТБ за 2К20 упала на 93% г/г до 2.1 млрд руб. (ROE на уровне 0.5%), что ниже консенсус-оценки Интерфакса (-78%). Банк получил высокий чистый процентный доход в размере 132 млрд руб. (+21% г/г), а чистая процентная маржа (ЧПМ) составила 3.7% (против 3.3% во 2К19). Чистый комиссионный доход снизился на 4% до 25 млрд руб. Совокупные расходы на создание резервов выросли в 2.3 раза до 69 млрд руб., что подразумевает стоимость риска на уровне 1.7%. Прочие расходы выросли в 10 раз до 30 млрд руб. за счет переоценки непрофильных активов и эффекта курсовых разниц.

Чистая прибыль за 1П20 снизилась на 45% до 41.9 млрд руб. Чистый процентный доход составил 252 млрд руб. (+18% г/г), а чистый комиссионный доход - 53 млрд рублей (+18%). Портфель кредитов физлицам в 1П20 увеличился на 7.0%, юридическим лицам - на 3.1%. Банк улучшил прогноз на 2020 по сегментам розничных кредитов (ожидается рост выше среднего по рынку уровня +6%) и корпоративных кредитов (до среднего по рынку уровня +4%), но отложил прогноз по стоимости риска и чистой прибыли на этот год до получения результатов 3К20 по МСФО. Наблюдательный совет банка будет рекомендовать направить на выплату дивидендов за 2019 10% от чистой прибыли по МСФО вместо 50%.