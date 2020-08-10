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10 августа 2020 года 12:40
Долгая дорога домой - цена нефти может вернуться к $60 к 2022г
Аналитики инвесткомпаний и банков немного повысили свои ожидания по цене нефти на оставшиеся два квартала года на фоне более быстрого восстановления спроса. Однако для возвращения на докризисные уровни цен на нефть в $60/барр. рынку может понадобиться как минимум еще год, свидетельствуют данные консенсус-прогноза "Интерфакса". МЕДЛЕННО, НО ВЕРНО Сделка по снижению нефтедобычи ОПЕК+, заключенная в начале апреля на фоне беспрецедентного падения спроса на нефть из-за пандемии COVID-19, предполагала сокращения производства мае-июне на 9,7 млн б/с. Однако в июне страны-участники решили продлить обязательства о сокращении добычи на максимальные 9,7 млн б/с еще и на июль. С августа до конца декабря сокращение добычи составит 7,7 млн б/с, с 2021 до конца апреля 2022 года - 5,8 млн б/с. Страны, не выполнявшие в полном объеме свои обязательства, должны будут компенсировать нереализованное сокращение до конца сентября. Поэтому объем дополнительных поставок нефти с августа на рынок ожидается меньше, чем на 2 млн б/с. Перед июньским заседанием ОПЕК+ цена августовских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent пробила отметку в $43 за баррель впервые с марта, когда после неудачных переговоров ОПЕК+ котировки рухнули более чем в два раза - до менее $30/барр. В конце апреля нефть марки Brent обновила ценовой минимум с 1999 года, цена барреля опускалась ниже $16. Само заседание ОПЕК+ проходило в субботу, и поэтому решение стран не отразилось существенно на цене. Стоимость Brent росла постепенно благодаря сделке ОПЕК+ и снятию режима самоизоляции, достигнув 5 августа впервые с марта $46 за баррель. В понедельник 10 августа мировые цены на нефть продолжили расти, в том числе, на фоне заявлений Ирака по снижению добычи. Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефть Brent растет на 1% - до почти $45 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI росли на 1,4% - до $41,8 за баррель. По мнению министра энергетики России Александра Новака, цена на нефть в $40-43 за баррель является более-менее сбалансированной. Он подчеркнул, что не ждет изменения цен после ослаблений ограничений на добычу ОПЕК+, "потому что рынок это уже имеет в виду". BCS Global Markets в своем анализе рынка отмечает, что Brent на уровне $43-44 за баррель вызывает интерес к России. "Мы считаем, что в ближайшее время вполне возможно продолжение роста", - говорится в обзоре. Половина опрошенных "Интерфаксом" аналитиков (такие, как Merrill Lynch, Goldman Sachs, Citi, Газпромбанк (MOEX: GZPR)) пересмотрели свои прогнозы по цене на нефть в сторону увеличения из-за более быстрого восстановления спроса в связи с ослаблением карантинных ограничений. "Цены на нефть восстанавливаются быстрее наших прогнозов, что объясняется опережающим сокращением добычи нефти, в частности, в США. Так, в США добыча нефти упала с пиковых значений в марте более чем на 2,6 млн б/с - ожидалось, что такое сокращение будет достигнуто в течение всего года. При этом спрос на нефть в мире не восстановился в полной мере, что подразумевает дальнейший потенциал роста цен на нефть, если не будет второй волны пандемии", - отмечают аналитики из Газпромбанка. В то же время другая половина экспертов предпочитает пока выступать в роли наблюдателей и не торопится пересматривать свои прогнозы. "Нам, как рейтинговому агентству, важно, чтобы предпосылки по ценам были разумно консервативными, на них базируются кредитные рейтинги, поэтому пока мы цены не меняли - по-прежнему исходим из средней цены $35 в 2020 году, $45 в 2021 году и $53 в 2022 году за баррель марки Brent", - пояснил "Интерфаксу" старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. "Мы остаемся консервативны в оценках и сохраняем прогноз цен в 2021 году на прежнем уровне, отмечая, что рынок сейчас, вероятно, закладывает в цены наиболее оптимистичный сценарий", - пишут эксперты "Атона". НЕ РАССЧИТАЛИ С ЦЕНОЙ Крупнейшие игроки нефтяного рынка отчитались по итогам второго квартала о существенных списаниях на фоне пересмотра прогнозов для цен на нефть и газ на ближайшие годы. Как и российские компании, международные гиганты изначально закладывали в бюджет значительно более высокие цены по сравнению с фактическими. Так, британско-нидерландская Royal Dutch Shell (SPB: RDS.A) зафиксировала чистый убыток во втором квартале, списав активы на сумму $16,8 млрд. Shell пояснила, что списания связаны с пересмотром компанией среднесрочных и долгосрочных допущений для цен на нефть и газ, а также прогнозов для показателей маржи переработки в связи с пандемией COVID-19, макроэкономическими условиями и рыночными факторами спроса и предложения. Согласно новому прогнозу компании, средняя цена Brent в 2020 году составит $35 за баррель, в 2021 году - $40 за баррель, в 2022 году - $50 за баррель, в 2023 году - $60 за баррель. Французская Total (SPB: TOT) объявила о списании активов на общую сумму $8,1 млрд, из которых $7 млрд относятся к проектам разработки нефтеносных песков в Канаде. Total поясняла, что с учетом падения стоимости нефти в текущем году компания пересмотрела допущения по средней цене Brent на ближайшие три года, как и Shell, до $35-40-50 за баррель, на 2023 - до $60 за баррель. По мнению Total, после 2030 года благодаря развитию технологий, особенно в транспортном секторе, спрос на нефть пройдет пиковый уровень, и Brent стабилизируется около $50 за баррель, как и прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА). Итальянская Eni в начале июля также приняла новый ценовой сценарий, согласно которому в 2023 году Brent будет стоить $60 за баррель по сравнению с предыдущим предположением в $70 за баррель. Компания ожидает, что в 2020 г., 2021 г. и 2022 г. цена на Brent составит $40, $48 и $55 за баррель соответственно (ранее $45, $55 и $70 за барр.). Отечественные компании пока не отчитались за апрель-июнь, но аналитики инвесткомпаний и банков в своих обзорах пророчат тяжелый второй квартал для всего российского нефтяного сектора. В интервью "Интерфаксу" замгендиректора по разведке и добыче "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) Вадим Яковлев выразил мнение, что цена отражает текущее состояние рынка. "Прогнозов предпочитаем не давать, и в любом случае не пытаемся угадать какой-то уровень цены. Компания формирует для себя многовариантные прогнозы и готовит план действий в определенном ценовом горизонте. Сейчас нет повода серьезно предполагать, что нынешние ценовые уровни могут сильно измениться", - рассказывал он. РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ Аналитики отмечают, что сделка ОПЕК+ помогла ускорить балансировку рынка - без соглашения добычу все равно пришлось бы резать, но уже под влиянием рыночных факторов и из-за физической невозможности сбыть всю добываемую нефть. Это привело бы к тому, что период сверхнизких цен, который наблюдался в апреле, растянулся бы на более продолжительный период. В то же время, спрос восстанавливается по мере снятия карантинных ограничений. Тем не менее, подчеркивают эксперты, существуют еще большие риски для цен на нефть в ближайшее время. "Главный риск для цен на нефть - это вторая волна пандемии и ужесточение режима изоляции. Главные факторы, которые будут определять поведение цен, это динамика спроса, уровень инвестиционной активности в американской сланцевой отрасли и решения по соглашению ОПЕК+", - считает Маринченко из Fitch. "Цены могут показывать высокую волатильность, но устойчивого роста можно ожидать только после восстановления спроса - на это может уйти еще год. Вероятно, восстановление не будет линейным, а будет происходить по принципу "два шага вперёд - один шаг назад", - подчеркивает он. Помимо этого, отмечают в пресс-службе Sberbank CIB, по мере приближения котировок к ценам безубыточности сланцевых месторождений (что происходит сейчас) нельзя исключать относительно быстрого восстановления добычи в США. "Пока мы ожидаем по итогам года избыток на рынке (ввиду беспрецедентного падения спроса в период изоляции), однако во второй половине года мы считаем вероятным дефицит", - полагают в банке. "По этим причинам мы считаем, что до конца года цены останутся примерно на текущем уровне $40. Далее они будут расти по мере выхода мировой экономики из кризиса. Вернутся ли они на докризисный уровень $60+ зависит, в том числе, от того, будут ли дальнейшие соглашения ОПЕК+. Если рынок вернется к таким ограничениям, в том виде, в каком они были до марта 2020 года, то да, мы вполне можем увидеть возвращение цен на такой уровень в 2022 году. Если же мартовский срыв сделки означает, что мир уже не вернется к картельному ценообразованию на рынке нефти (фактически, закончилась 45-летняя эпоха ОПЕК), то цены также могут не вернуться на прежние уровни на этом временном горизонте, но все равно будут значительно выше текущих. Скорее всего, это будет диапазон $50-60/барр.", - размышляют в Sberbank CIB. Между тем, управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) в последнем июльском отчете прогнозировало ежемесячные спотовые цены на Brent в среднем на уровне $41 за баррель во второй половине 2020 года, а затем их дальнейший рост до $50 в 2021 году, что на $2 за баррель выше, чем прогнозировалось в предыдущем месяце. ЦБ РФ в своем среднесрочном июльском прогнозе существенно повысил оценки по среднегодовым ценам на нефть марки Urals в 2020 году - с $27 до $38 за баррель. В 2021 году ЦБ теперь прогнозирует в базовом сценарии среднегодовую цену Urals на уровне $40 за баррель вместо $35 по предыдущей февральской версии прогноза. При этом специалисты Sova Capital не ждут дисконта Urals к Brent в этом году, ожидая их цену в 2020 и в 2021 годах на уровне около $42 и $48 за баррель соответственно.
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