Рубль в понедельник может отступить до 74 за доллар - Sberbank CIB

Рубль в понедельник может отступить до 74 за доллар, его ослабление в целом соответствует динамике других валют развивающихся рынков, на которые оказывают давление рост напряженности в отношениях США и Китая, тенденция к укреплению доллара, а также ухудшение ситуации с коронавирусом в Европе, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB.

Значимых данных по макроэкономике и рынку нефти в понедельник не ожидается, поэтому аналитики Sberbank CIB полагают, что цена Брент может снова превысить $45/барр., но едва ли достигнет $45,6/барр. Поддержку котировкам оказывают прогнозы Saudi Aramco относительно дальнейшего оживления спроса на нефть до конца года и обещания Ирака увеличить сокращение добычи. На этой неделе инвесторы ждут ежемесячных отчетов по рынку нефти от Управления энергетической информации США (EIA), ОПЕК и МЭА; по мнению аналитиков Sberbank CIB, все три источника понизят прогнозы роста спроса на нефть на текущий год.

По оценкам Sberbank CIB, в понедельник ослабление рубля может привести к росту доходности ОФЗ на 1–2 б. п. Ослабление рубля и неоднородная динамика глобальных рынков перед выходными оказали давление на рынок ОФЗ в пятницу. Доходности выросли на 1–2 б. п., при этом обороты остались крайне низкими – всего 11 млрд руб.