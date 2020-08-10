Рубль продолжает игнорировать плохие настроения в сегменте валют развивающихся стран - Росбанк

Рубль продолжает игнорировать плохие настроения в сегменте валют развивающихся стран - за первую неделю августа рубль укрепился на 0,9% против доллара США (73,40 на закрытие торгов в пятницу), отмечается в комментарии Росбанка. Для сравнения, прочие валюты развивающихся стран в основном теряли позиции в начале месяца: мексиканский песо -0,4%, южноафриканский рэнд -3,2%, бразильский реал -4,0%, турецкая лира -4,2%.

"Аналитики SG CIB в недавнем обзоре указывали, что статистика прошлых лет подтверждает тезис о том, что август является сезонно слабым месяцем для валют развивающихся стран (ссылка доступна для подписчиков SG Cross Asset Research), - комментируют эксперты Оосбанка. - С этой точки зрения, вполне резонно предполагать "догоняющее" движение рубля в сторону ослабления. С другой стороны, учитывая низкий уровень активности на локальных финансовых площадках и скудный (пусть и нестабильный) новостной поток на мировых рынках, мы затрудняемся назвать конкретные поводы, которые способны спровоцировать масштабное движение в рубле. Как следствие, даже движение на обесценение обещает носить умеренный характер. Ближайшей значимой целью может стать локальный уровень сопротивления на отметке 75,30".