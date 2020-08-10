Brent в понедельник удержится в диапазоне 44-46 долл./барр. - Промсвязьбанк

Brent в понедельник удержится в диапазоне 44-46 долл./барр., отмечается в комментарии Промсвязьбанка.

"Цены на нефть Brent удерживаются около 45 долл./барр. на комментариях Saudi Aramco о восстанавливающемся спросе на сырье азиатских стран и планах Ирака сократить добычу нефти на 400 тыс.барр./день в августе и сентябре, что компенсирует перепроизводство последних 3 месяцев. Тем не менее, пауза с запуском новых стимулов в США ограничивает нефть в потенциале дальнейшего роста. В понедельник мы ожидаем удержания Brent в зоне 44-46 долл./барр.", - пишут аналитики банка.