Спрос на акции производственных компаний сохранится - ITI Capital

Аналитики ITI Capital полагают, что спрос на акции производственных компаний сохранится, отмечая при этом, что S&P 500 и Nasdaq прибавили за неделю около 2,5%, а Dow прибавил 3,8%, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Повышению цен на нефть способствует оптимизм Саудовской Аравии в отношении спроса на сырье в Азии и планы Ирака сократить добычу на дополнительные 400 тыс. б/с. Число нефтяных и газовых буровых установок в США упало за неделю на 4 единицы, до 247, сообщила Baker Hughes в пятницу. Общее количество нефтегазовых буровых установок сократилось на 687 по сравнению с показателем годовой давности. Объем добычи в США упал на 2 млн б/с по сравнению с пиковыми уровнями марта", - отмечают аналитики ITI Capital.

Саудовская Аравия может рассмотреть возможность дальнейшего сокращения добычи в августе, так как спрос остается неопределенным из-за пандемии. В июле в США было создано 1,8 млн рабочих мест, уровень безработицы составил 10,2%, снизившись с пиковых 15% в апреле, по данным Министерства труда страны. Ситуация в экономике летом продолжила улучшаться, несмотря на усугубление эпидемии. Сейчас в США на 13 млн рабочих мест меньше, чем в феврале, за месяц до того, как коронавирус ударил по американской экономике.

Фьючерсы растут в понедельник утром, после того как президент Дональд Трамп подписал указ о поддержке безработных в США, размер пособий по безработице сокращен с $600 до $400 в неделю, однако действие льгот по налогам на доходы физлиц и юрлиц продлено до конца года.

"Азиатские инвесторы заняли осторожную позицию в понедельник, после того как Трамп подписал в четверг указ, запрещающий американцам совершать сделки с компании-владельцами WeChat и TikTok, который вступает в силу спустя 45 дней. По сути именно столько времени глава государства отвел на приобретение доли в американском бизнесе TikTok. Пекин, скорее всего, сочтет такую меру попыткой ударить по технологическому сектору КНР. Следующий раунд переговоров между высокопоставленными представителями двух стран запланирован на 15 августа", - отмечают эксперты ITI Capital.