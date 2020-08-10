Индекс Мосбиржи начнет торги понедельника в диапазоне 2980-2990 п. - "Алго Капитал"

Аналитики "Алго Капитала" полагают, что торги в понедельник откроются с умеренным отклонением индекса Мосбиржи в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 2980-2990 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2970, 2950 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3000, 3010 п., сообщается в комментарии инвесткомпании.

"После позитивного старта торгов индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации несколько ниже уровня 3000 п. Утреннее улучшение состояния внешнего фона пока не настолько масштабно, чтобы он сумел преодолеть указанное сопротивление уже в начале дня. В вечерние часы торгов косвенное влияние на локальный рынок акций может оказать публикация июньской статистики по количеству открытых вакансий на рынке труда в США (17.00 МСК). Основным же внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов", - отмечает Манжос.