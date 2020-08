Фондовые рынки АТР в основном рстут, нефть дорожает

Фондовые рынки АТР в основном повышаются на ожиданиях торговых переговоров между США и КНР. Нефть дорожает в понедельник, Brent на уровне $44,89 за баррель.

Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно растут на ожиданиях торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином на этой неделе.

США в пятницу ввели санкции в отношении главы администрации Гонконга Кэрри Лэм и еще 10 лиц, связанных с Гонконгом, сообщило в пятницу министерство финансов США.

"Главный вопрос для рынков состоит в том, представляют ли эти действия риск для американо-китайских торговых переговоров 15 августа, и рынки будут внимательно следить за любым ответом Китая", - считает аналитик National Australia Bank Тапас Стрикленд, которого цитирует CNBC.

Биржи Японии в понедельник закрыты в связи с праздником (День гор).

Китайский индекс Shanghai Composite к 08:30 МСК вырос на 0,88%, в то время как гонконгский Hang Seng опустился на 0,05%.

Инфляция в КНР в июле ускорилась до максимальных с апреля 2,7% с 2,5% месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление КНР. При этом аналитики в среднем прогнозировали рост потребительских цен в июле на 2,6%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Падение цен производителей в Китае в июле было отмечено по итогам шестого месяца подряд и составило 2,4% в годовом выражении по сравнению с 3% в июне. Консенсус-прогноз экспертов предполагал снижение показателя на 2,5%.

Акции страховой компании China Life Insurance Co. (SPB: LFC) укрепляются на 1,9%, оператора связи China Mobile (SPB: CHL) Ltd. - на 2,5%. Котировки HSBC Holdings Plc растут на 1,5% на торгах в Гонконге.

Тем временем бумаги производителей чипов AAC Technologies Holdings Inc. и Sunny Optical Technology Group Co. дешевеют на 5,1% и 2,4% соответственно. Интернет-гигант Tencent Holdings Ltd. теряет в цене 3,1%.

Южнокорейский индекс Kospi к 08:25 МСК поднялся на 1,51%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. растет на 0,7%. Акции LG Electronics Inc. дорожают на 10,1%, SK Hynix - на 1%.

Бумаги автопроизводителя Kia Motors дорожают на 9,2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 08:27 МСК прибавил 1,8%.

Акции австралийского банка Westpac Banking Corp. укрепляются на 3,2%, котировки акций Commonwealth Bank of Australia растут на 3,1%, Australia & New Zealand Banking Group Ltd. - на 2,6%, National Australia Bank Ltd. - на 2,8%.

В то же время бумаги горнодобывающей Rio Tinto Ltd. дешевеют на 0,6%.

Во втором по численности населения австралийском штате Виктория за истекшие сутки было зафиксировано 19 смертей, связанных с заражением коронавирусом, сообщили австралийские СМИ. Премьер министр страны Скотт Моррисон заявил, что внутренние границы, скорее всего, останутся закрыты до Рождества.

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в понедельник на фоне подписания президентом США Дональдом Трампом указов для продления ряда мер поддержки экономики в обход Конгресса после того, как Белый дом и демократы не сумели достичь соглашения по поводу нового пакета стимулирующих мер.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:21 МСК в понедельник составляет $44,89 за баррель, что на $0,49 (1,10%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,69 (1,5%), до $44,4 за баррель.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,61 (1,48%), до $41,83 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,73 (1,7%), до $41,22 за баррель.

Один из указов Трампа частично возвращает дополнительные выплаты к пособию по безработице для десятков миллионов американцев, лишившихся работы из-за пандемии коронавируса. Согласно указу, выплаты, которые составят $400 в неделю, будут на 75% профинансированы федеральным правительством и на 25% властями штатов.

Другие указы, подписанные Трампом, предусматривают отсрочку платежей по налогу на заработную плату для людей, получающих менее $100 тыс. в год, продление срока действия моратория на выплату студенческих кредитов, а также меры помощи арендаторам жилья и домовладельцам.

Относительно благоприятная реакция рисковых активов в понедельник позволяет предположить, что инвесторы надеются, что выплаты обеспечат экономике и населению поддержку до того, как Конгресс примет меры, говорят эксперты Axicorp.

В центре внимания нефтяного рынка на этой неделе будут переговоры США и Китая о торговле, на которой, как ожидается, будет обсуждать импорт КНР энергоносителей.