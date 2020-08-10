Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 10 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной ценовой динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 завершили торги в пятницу ростом, Nasdaq снизился. Лидеры демократов в Конгрессе и администрация президента США Дональда Трампа не сумели договориться по поводу нового пакета стимулирующих мер для помощи американской экономике в период пандемии коронавируса. "Президент хотел бы, чтобы мы заключили сделку, но, к сожалению, сегодня мы не достигли прогресса. Мы обсудили те же вопросы", - сказал журналистам министр финансов США Стивен Мнучин в пятницу после встречи с лидерами демократов.

Опубликованные 7 августа статданные указали на более существенный, чем ожидалось, рост числа рабочих мест в США. Количество рабочих мест в экономике США в июле 2020 года увеличилось на 1,763 млн, свидетельствуют данные министерства труда. Темпы роста числа рабочих мест замедлились по сравнению с июнем, когда они составили рекордные 4,791 млн. Безработица в США в прошлом месяце опустилась до 10,2% с июньских 11,1%. Эксперты в среднем прогнозировали рост количества рабочих мест в июле на 1,6 млн и снижение безработицы до 10,5%, сообщает Trading Economics. Хотя инвесторы продолжают надеяться, что экономика США получит поддержку в виде государственных расходов, их беспокоит, что данные о росте числа рабочих мест в прошлом месяце могут привести к тому, что Конгресс не будет торопиться с принятием новых мер.

Трейдеры также сосредоточили внимание на растущей напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном после того, как президент Трамп подписал указы, запрещающие сделки с двумя китайскими компаниями. Указы направлены на устранение того, что Вашингтон считает угрозами, исходящими от приложения для соцсетей TikTok и мобильного приложения WeChat. Президент США запрещает по истечении 45 дней после даты публикации указов любые сделки с компаниями Tencent Holdings, связанной с WeChat, и ByteDance Ltd. (владелец TikTok).

Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник преимущественно растут на ожиданиях торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином на этой неделе. США в пятницу ввели санкции в отношении главы администрации Гонконга Кэрри Лэм и еще 10 лиц, связанных с Гонконгом, сообщило в пятницу министерство финансов США. Биржи Японии в понедельник закрыты в связи с праздником (День гор). Китайский индекс Shanghai Composite к 08:30 МСК вырос на 0,88%, в то время как гонконгский Hang Seng опустился на 0,05%. Южнокорейский индекс Kospi к 08:25 МСК поднялся на 1,51%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 08:27 МСК прибавил 1,8%.

В свою очередь цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику в понедельник утром на фоне подписания президентом США Трампом указов для продления ряда мер поддержки экономики в обход Конгресса после того, как Белый дом и демократы не сумели достичь соглашения по поводу нового пакета стимулирующих мер. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в понедельник составила $44,83 за баррель, что на 0,97% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на 1,5%, до $44,4 за баррель. Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени снизились в цене на 1,29%, до $41,75 за баррель. В пятницу стоимость этих контрактов уменьшилась на 1,7%, до $41,22 за баррель.

Один из указов Трампа частично возвращает дополнительные выплаты к пособию по безработице для десятков миллионов американцев, лишившихся работы из-за пандемии коронавируса. Согласно указу, выплаты, которые составят $400 в неделю, будут на 75% профинансированы федеральным правительством и на 25% властями штатов. Другие указы, подписанные Трампом, предусматривают отсрочку платежей по налогу на заработную плату для людей, получающих менее $100 тыс. в год, продление срока действия моратория на выплату студенческих кредитов, а также меры помощи арендаторам жилья и домовладельцам.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась на четверть по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,579 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,661 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 7 августа снизился всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 111,2 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,01%, поднявшись до 701,66 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-02" (+0,89%), "Автодор-002Р-05" (+0,69%) и "Роснефть-002Р-04" (+0,18%), а в лидерах снижения - облигации "БКЕ-001Р-02" (-0,69%), "РЖД-001P-13R" (-0,55%) и "Газпром БО-22" (-0,37%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) (МКБ) завершил размещение 3-летних инвестиционных облигаций серии БСО-П17 и БСО-П18 объемом по 400 млн рублей каждая. Размещение прошло 7 августа. Ставка 1-го купона установлена на уровне 0,01% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны полугодовые. По выпускам предусмотрена также выплата дополнительного дохода. Выпуски размещались в рамках программы облигаций банка серии 001Р объемом до 200 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 15 лет.

НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) планирует 10 августа провести сбор заявок инвесторов на 3-летние облигации 001Р-01. Облигации будут размещаться по открытой подписке. Бумаги имеют 12 квартальных купонов, ставки 2-го и последующих купонов приравнены к ставке 1-го купона. В настоящее время в обращении находится выпуск облигаций компании на 900 млн рублей.

ООО "Эбис" планирует 10-12-августа провести сбор заявок инвесторов на 3-летние облигации БО-П03 на 150 млн рублей. Бумаги будут размещаться по открытой подписке. Ориентир ставки 1-го купона составляет 13% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 13,65% годовых. Бумаги имеют 12 квартальных купонов, ставки 2-го и последующих купонов приравнены к ставке 1-го купона. Техническое размещение выпуска запланировано на 14 августа.