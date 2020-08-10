Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни составит 72,70-74,70 - Банк "Русский стандарт"

Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни 72,70-74,70, а по паре EUR/RUB - на уровне 85,80-87,80, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Инвесторы ожидают достижения договоренностей в ближайшее время по новому пакету фискальных мер, в противном случае президент США озвучил готовность в одностороннем порядке принять данный законопроект, - указывает Тимошенко. - Позитивная статистика отмечается в еженедельном отчете о первичных обращениях за пособием по безработице в США: количество таких обращений сократилось до 1,186 млн. В фокусе внимания остаются отношения между КНР и США, которые оказывают влияние на курсы валют, так как вводятся ограничения со стороны США на инвестирование в китайские акции, запрет на транзакции в США китайскому гиганту Tencent, а также компании ByteDance. Администрация Трампа считает, что китайские приложения угрожают нацбезопасности. Рынки опасаются ответных мер американским технологическим гигантам со стороны КНР. Вкупе с вышесказанным, сезонным ухудшением текущего счета РФ и сокращением продаж валюты Центробанком в рамках бюджетного правила рубль дешевеет".