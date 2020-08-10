Индекс Мосбиржи в понедельник, скорее всего, удержит позиции в диапазоне 2950-3000 - Промсвязьбанк

Индекс Мосбиржи в понедельник, скорее всего, удержит позиции в диапазоне 2950-3000, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Более того, в ходе торгов эксперт не исключает ухудшения внешней конъюнктуры, что может привести к компенсации утреннего роста и уходу индекса Мосбиржи на отрицательную территорию.

Особо аналитик банка выделяет ситуацию с распространением коронавируса в мире: "Активизация заболеваемости в Европе и Азии, где в некоторых странах речь идет о второй волне, ведет к восстановлению карантинных ограничений, что, как минимум, сдержит восстановление экономик этих регионов. Плюс к этому, высокие темпы роста заболеваемости в США, даже при отсутствии ужесточения карантинных мер, могут способствовать снижению экономической активности в стране, что негативно скажется на траектории американского ВВП. Количество случаев заражения в США уже превысило 5 млн человек, а темпы роста числа заражений, хоть и отошли от максимальных значений, продолжают оставаться в районе 55-60 тыс. человек в сутки".

Вторым фактором, по мнению Зварича, продолжают выступать отношения между США и Китаем. Рост напряженности между странами и давление, оказываемое со стороны США на китайские компании, могут привести к эскалации конфликта, что в итоге повысит шансы на введение пошлин на китайские товары в США, а значит и на негативное влияние конфликта на мировую торговлю и на динамику мировой экономики.

При этом инвесторы продолжат внимательно следить за макроэкономической статистикой. В рамках предстоящей недели среди публикуемых данных эксперт Промсвязьбанка выделяет индекс потребительских цен, заявки на пособие по безработице и розничные продажи в США, а также объем промышленного производства в Китае.

"Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро понедельника, то их можно охарактеризовать, как позитивные. В Азии, в отсутствии торгов в Японии, основные площадки демонстрируют уверенный подъем, прибавляя в пределах 1,5%. Фьючерсы на основные американские индексы, после слабого роста по итогам пятницы, сегодня с утра подтягиваются в пределах 0,4%. На рынке энергоносителей также наметилось преобладание покупок, что позволило ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent сделать существенный шаг к отметке 45 долларов за баррель", - отмечает Зварич.