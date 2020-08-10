Citi снизил рейтинг "префов" Ростелекома до "продавать", подтвердил рейтинг "держать" для "обычки" компании

Citi пересмотрел прогнозные цены обыкновенных и привилегированных акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM), сообщается в обзоре банка.

Так, прогнозная стоимость обыкновенных акций "Ростелекома" была повышена с 91 рубля до 99 рублей за штуку, а привилегированных - с 59 рублей до 79 рублей за штуку.

Между тем рекомендация (рейтинг) для "префов" компании была понижена с "держать" до "продавать" (на фоне недавнего сужения дисконта к обыкновенным бумагам до 6% с исторических 20-30%), а для "обычки" была сохранена рекомендация "держать".

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в рублях):

Прогнозная цена Ростелеком - 99 (текущая цена - 95,66), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Ростелеком (для привилегированных акций) - 79 (текущая цена - 89,85), рекомендация - продавать.