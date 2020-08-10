Ожидаются попытки укрепления рубля в начале торгов понедельника - Промсвязьбанк

Ожидаются попытки укрепления рубля в начале торгов на Московской бирже в понедельник, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Поддержку рублю, по мнению эксперта, окажет подъем рынка энергоносителей, при этом разнонаправленная динамика валют развивающихся стран не даст рублю дополнительных ориентиров.

"Это приведет к отступлению пары доллар/рубль ниже 73,5 рубля на старте торгов. Однако для более существенного роста рублю может не хватить сил. В результате, в ходе сессии американская валюта продолжит консолидироваться в верхней половине диапазона 70-75 рублей в ожидании существенных поводов для направленного движения", - прогнозирует Зварич.