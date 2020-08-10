Прогноз по индексу Мосбиржи на понедельник 2900-2950 пунктов - "Фридом Финанс"

Прогноз по индексу Мосбиржи на понедельник 2900-2950 пунктов, ориентир для пары USD/RUB - диапазон 73,00-74,00, отмечается в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгия Ващенко.

"Отток средств инвесторов продолжился. По данным агентств, отслеживающих движения фондов, за минувшую неделю отток составил $60 млн. Это незначительная сумма. Динамика соответствует тренду на большинстве развивающихся рынков. Иностранные игроки сокращают вложения в рублевые облигации, но увеличивают покупки валютных инструментов. Мы полагаем, что эта тенденция продолжится минимум до сентября, когда появятся сигналы относительно дальнейшего снижения ключевой ставки", - указывает Ващенко.