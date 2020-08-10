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10 августа 2020 года 09:19
Вероятность коррекционного снижения на биржах США растет с каждым днем - "ФИНАМ"
Вероятность коррекционного снижения на биржах США растет с каждым днем, говорится в комментарии аналитика "ФИНАМа" Сергея Дроздова. "Усилившееся давление Белого дома на Пекин, в рамках которого, помимо истории с TikTok, Трамп подписал указ, направленный на устранение угрозы, исходящей от китайского мобильного приложения WeChat, привело к снижению акций технологического сектора, - отмечает Дроздов. - Кроме того, внимание рынков было сосредоточено на продолжающихся дебатах между республиканцами и демократами о новом пакете экономических стимулов. После того как переговоры зашли в тупик, Трамп в минувшую субботу в обход конгресса объявил пакет мер, включающих в себя доплату к пособию по безработице в $400 в неделю вместо $600, которая существовала до 1 августа. Действия американского президента вызвали резкую критику со стороны демократов, призвавших республиканцев к продолжению переговоров, тема которых продолжит быть в центре внимания инвесторов на текущей неделе". После роста в район пятимесячных максимумов цены на нефть перешли к коррекционному снижению, поводом для которого, по мнению аналитика "ФИНАМа", стали охлаждения "бычьих" настроений на мировых фондовых рынках, а также обострившиеся отношения между США и Китаем. В понедельник в первой половине дня поддержку ценам на нефть могут оказать данные нефтесервисной компании Baker Hughes, согласно которым за неделю, завершившуюся 7 августа, число действующих нефтяных буровых установок в США снизилось на четыре единицы, до 176 агрегатов. В целом дальнейшее направление движения цены фьючерсного контракта Brent будет по большей части зависеть от настроений на заокеанских фондовых биржах, где с каждым днем растет вероятность коррекционного снижения.
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10 августа 2020 года 19:40
Рубль вечером развернулся вверх к доллару и ускорил рост к евро благодаря спросу на риск и дорожающей нефти
Москва. 10 августа. Доллар развернулся вниз, евро усилил темпы снижения на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне ускорившей рост нефти и увеличению интереса инвесторов к рисковым активам. читать дальше
.10 августа 2020 года 19:21
Москва. 10 августа. Попытка рынка акций РФ подрасти в понедельник вслед за Европой и нефтью оказалась неудачной на фоне негативной динамики индексов в США, индексы МосБиржи и РТС завершили торги в "минусе", при этом выросли бумаги "Новолипецкого металлургического комбината". читать дальше
.10 августа 2020 года 19:03
Москва. 10 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник продолжили активно подрастать благодаря спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, сформировавшемуся на фоне новых указов президента США об экономическом стимулировании. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к заметному сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.10 августа 2020 года 19:00
Публикуемые в рамках сезона отчетности данные по прибыли продолжают опережать прогнозы благодаря более сильному, чем ожидалось, восстановлению экономики, которое началось уже в июне, говорится в комментарии Julius Baer. Пересмотр прибылей стал положительным впервые за два года. Руководитель... читать дальше
.10 августа 2020 года 18:38
(добавлен 3-й абзац) Альфа-банк понизил прогнозную стоимость акций Evraz с 6,5 до 4,9 фунта стерлингов за штуку, сообщается в обзоре банка. Между тем рекомендация "выше рынка" для этих бумаг аналитиками была подтверждена. "Мы пересмотрели модель оценки Evraz по итогам публикации финансовых... читать дальше
.10 августа 2020 года 18:20
Российский рынок акций, вероятно, на текущей неделе будет двигаться в боковом тренде на фоне летнего затишья, хотя объявление результатов квартального пересмотра индекса MSCI после закрытия рынка в среду может вызвать некоторый приток средств в акции компаний в составе индекса, говорится в обзоре... читать дальше
.10 августа 2020 года 18:01
72,5-74,5 рубля за доллар, в случае заметного улучшения настроения на глобальных рынках торги по российской валюте вернутся ниже уровня в 73 рубля за доллар, говорится в комментарии директора по инвестициям Sberbank Asset Management Рената Малина. "Рубль на прошлой неделе вновь демонстрировал... читать дальше
.10 августа 2020 года 17:42
Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Ros Agro (MOEX: AGRO) с $10,6 до $12,7 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Рекомендация (покупать) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. По данным... читать дальше
.10 августа 2020 года 17:24
Цены на нефть на текущей неделе, скорее всего, будут консолидироваться возле отметки в $45 за баррель - КИТ Финанс Брокер
Цены на нефть на текущей неделе, скорее всего, будут консолидироваться возле отметки в $45 за баррель, на динамику рынка нефти окажут влияние переговоры США и Китая, говорится в комментарии КИТ Финанс Брокер. "Рынок нефти позитивно начал текущую неделю на фоне роста мировых фондовых площадок... читать дальше
.10 августа 2020 года 17:07
Уход от доллара поднял цену золота до рекорда, и в среднесрочной перспективе нейтральным уровнем цены желтого металла является диапазон в $1 900-1 950/т.у., говорится в обзоре BCS Global Markets. "Слабый доллар поддержал спрос на многие сырьевые товары. В условиях, когда из-за пандемии,... читать дальше
.10 августа 2020 года 16:27
Доля нерезидентов в акционах ОФЗ повысилась: по данным Национального расчетного депозитария, в четверг–пятницу позиции иностранных инвесторов в 10-летнем ОФЗ-26228 (YTM 5,93%) увеличились на 10,8 млрд руб., говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "Доля нерезидентов в общем объеме размещения... читать дальше
.10 августа 2020 года 15:58
Доллар постепенно теряет привлекательность в качестве традиционного средства хеджирования рисков, отмечается в обзоре BCS Global Markets. "Ралли на рынках – в основном следствие слабости доллара США, - полагает эксперт компании Владимир Тихомиров. - С фундаментальной точки зрения значительных... читать дальше
.10 августа 2020 года 15:46
Москва. 10 августа. Доллар лишь слегка укрепляется, евро дешевеет чуть более заметными темпами на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль немного растет к бивалютной корзине на фоне умеренно дорожающей нефти. читать дальше
.10 августа 2020 года 15:35
Рынок пока не учел пересмотр ЦБ РФ в меньшую сторону значения нейтральной ставки, во 2п20 Банк России понизит ключевую ставку еще на 25 бп, до 4%, отмечается в обзоре "ВТБ Капитала". По мнению экономистов "ВТБ Капитала", значительное улучшение потребительского спроса и ускорение инфляции... читать дальше
.10 августа 2020 года 15:17
BCS Global Markets (BCS GM) включил в список фаворитов "Яндекс" (MOEX: YNDX) и ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (MOEX: NLMK) (НЛМК), убрав из него Mail.ru Group (MOEX: MAIL) и ПАО "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), сообщается в обзоре аналитиков BCS GM Вячеслава Смольянинова, Юлии Голдиной и... читать дальше
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