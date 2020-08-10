Вероятность коррекционного снижения на биржах США растет с каждым днем - "ФИНАМ"

Вероятность коррекционного снижения на биржах США растет с каждым днем, говорится в комментарии аналитика "ФИНАМа" Сергея Дроздова.

"Усилившееся давление Белого дома на Пекин, в рамках которого, помимо истории с TikTok, Трамп подписал указ, направленный на устранение угрозы, исходящей от китайского мобильного приложения WeChat, привело к снижению акций технологического сектора, - отмечает Дроздов. - Кроме того, внимание рынков было сосредоточено на продолжающихся дебатах между республиканцами и демократами о новом пакете экономических стимулов. После того как переговоры зашли в тупик, Трамп в минувшую субботу в обход конгресса объявил пакет мер, включающих в себя доплату к пособию по безработице в $400 в неделю вместо $600, которая существовала до 1 августа. Действия американского президента вызвали резкую критику со стороны демократов, призвавших республиканцев к продолжению переговоров, тема которых продолжит быть в центре внимания инвесторов на текущей неделе".

После роста в район пятимесячных максимумов цены на нефть перешли к коррекционному снижению, поводом для которого, по мнению аналитика "ФИНАМа", стали охлаждения "бычьих" настроений на мировых фондовых рынках, а также обострившиеся отношения между США и Китаем. В понедельник в первой половине дня поддержку ценам на нефть могут оказать данные нефтесервисной компании Baker Hughes, согласно которым за неделю, завершившуюся 7 августа, число действующих нефтяных буровых установок в США снизилось на четыре единицы, до 176 агрегатов. В целом дальнейшее направление движения цены фьючерсного контракта Brent будет по большей части зависеть от настроений на заокеанских фондовых биржах, где с каждым днем растет вероятность коррекционного снижения.