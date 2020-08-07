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07 августа 2020 года 19:35

Рубль вечером слабеет к доллару и укрепляется к евро вслед за динамикой валют на Forex

Москва. 7 августа. Доллар продолжает повышаться, евро слабеет на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль умеренно дешевеет к бивалютной корзине в условиях опережающего снижения к доллару.

Курс доллара США составил 73,8 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 51,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,8 руб./EUR1, подешевев на 13 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 22,34 копейки - до 79,69 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает дешеветь к доллару и повышаться к евро вслед за динамикой валют на глобальном рынке. Доллар активно растет к мировым валютам, в том числе к евро, после выхода благоприятной статистики по американскому рынку труда.

Статданные указали на более существенный, чем ожидалось, рост числа рабочих мест в США. По оценке министерства труда США, количество рабочих мест в американской экономике США в июле 2020 года увеличилось на 1,763 млн при прогнозируемом увеличении на 1,6 млн мест.

Темпы роста числа рабочих мест замедлились по сравнению с июнем, когда они составили рекордные 4,791 млн.

Безработица в США в прошлом месяце опустилась до 10,2% с июньских 11,1% при прогнозном уменьшении до 10,5%.

В то же время, спрос на риск ограничен опасениями относительно ухудшения отношений между США и Китаем после того, как президент США Дональд Трамп подписал указы, направленные против приложений из КНР WeChat и TikTok. Американский президент запретил по истечении 45 дней после даты публикации указов любые сделки с компаниями Tencent Holdings, связанной с WeChat, и ByteDance Ltd. (владелец TikTok).

"Чтобы защитить нашу нацию, я принял меры по устранению угрозы, исходящей от одного мобильного приложения - TikTok. Необходимы дальнейшие действия для устранения аналогичной угрозы, создаваемой еще одним мобильным приложением - WeChat", - говорится в заявлении Трампа.

Кроме того, Сенат США одобрил законопроект о запрете госслужащим пользоваться приложением TikTok. "Сегодня американский Сенат направил мощное послание компаниям, находящимся под контролем коммунистического Китая, таким как TikTok, которые обязались шпионить, красть и цензурировать любой контент, какой только пожелает Компартия Китая", - написал в своем Twitter, комментируя этот шаг, один из авторов законопроекта, сенатор от штата Флорида Рик Скотт.

Помимо прочего, администрация Белого дома сообщила о намерении ужесточить условия проведения делистинга тех китайских компаний, акции которых торгуются в США, в случае невыполнения ими требований американских регуляторов относительно аудиторских проверок.

Сенат еще в мае одобрил законопроект, который обяжет китайские компании, не выполняющие требования, провести делистинг акций в Штатах в течение трех лет и найти новую биржу.

Новые инициативы предусматривают, что китайские компании, акции которых уже торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже и бирже Nasdaq, должны будут выполнить требования к 2022 году. В противном случае им придется уйти с этих площадок.

Инвесторы продолжают следить за обсуждением нового пакета мер стимулирования экономики США. Трамп заявил в четверг, что он может подписать в пятницу или субботу указ о продлении выплаты надбавок к пособиям по безработице и введении каникул по уплате налога на заработную плату, поскольку конгрессмены пока не смогли достичь соглашения о новом пакете мер поддержки экономики, пишет Bloomberg.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, в пятницу вечером рубль дешевеет к доллару из-за нарастающей напряженности между США и Китаем после того, как президент Трамп подписал распоряжение о запрете пользования двумя популярными китайскими приложениями - WeChat от Tencent и Tiktok от ByteDance. "Запрет вступает в силу через 45 дней. Власти США опасаются за сохранность конфиденциальных данных. На фоне распродаж рубля на прошлой неделе, сейчас рубль выглядит чуть лучше других валют развивающихся стран - южноафриканский рэнд падает более чем на 1%, а бразильский реал и вовсе на 2%. Последний шаг США подчеркивает напряженность, выросшую с тех пор, как Китай принял спорный закон о национальной безопасности Гонконга. На фоне того, что индекс S&P 500 лишь на 1,1% ниже февральских максимумов, любой негатив может вызвать коррекцию и уход от рисков", - отмечает Наумова.

Дополнительное давление на валюты emerging markets оказывает валютный кризис в Турции, усилившийся на фоне увеличения числа заболевших COVID-19 в стране, в результате которого лира второй день подряд обновляла локальные минимумы к доллару.

"Рубль активно слабел в начале дня, но затем даже смог укрепиться против евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3275 рублей. Ставки MosPrime выросли на день до 4,32%, на неделю до 4,38%, а вот на месяц снизились до 4,44%. Индекс доллара повышался более чем на 0,4%, а против евро доллар усиливал свои позиции на 0,5%. Канадский, австралийский и новозеландский доллары теряли от 0,3% до 0,6% против валюты США. Таким образом, динамика рубля в полной мере отражала расклад на глобальном Forex. Также есть определенное опасение, что ситуация с турецкой лирой и долговым рынком страны может отразиться на прочих рискованных активах. Турецкая лира ослабла до исторического минимума против доллара на фоне бюджетного дефицита и отрицательного сальдо платежного баланса. Естественно, что сорванный туристический сезон негативно сказался на турецких доходах, но финансовые параметры Турции слишком негативно отличаются от российских, поэтому вероятное влияние будет слабым", - отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в пятницу после того, как накануне они прервали четырехдневный рост. Однако по итогам недели нефтяные цены могут продемонстрировать рост по меньшей мере на 4% - максимум с недели, завершившейся 3 июля, пишет Trading Economics.

На этой неделе нефтяной рынок поддерживали надежды на достижение соглашения по новому пакету мер поддержки экономики США, снижение запасов нефти в стране и падение долларового индекса ICE Dollar ниже двухлетнего минимума.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в пятницу уменьшилась на 1,4% - до $44,46 за баррель. Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на 1,6%, до $41,29 за баррель.

В центре внимания инвесторов остается ситуация с распространением коронавируса в мире. По данным университета Джонса Хопкинса, количество инфицированных в мире за истекшие сутки выросло почти на 336,5 тыс. и превысило 19 млн. Днем ранее прирост выявленных случаев составил около 273 тыс.

Китайский импорт нефти в июле упал на 6,7% по сравнению с июнем, когда он достиг рекордных 12,99 млн баррелей в сутки (б/с), и составил 12,12 млн б/с, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. В среднем в январе-июле Китай импортировал 11,01 млн б/с, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Тем временем, Ирак обещал сократить добычу в августе на дополнительные 400 тыс. баррелей в сутки, чтобы компенсировать перепроизводство в предыдущие три месяца, сообщает S&P Global Platts. Это положительно повлияет на соотношение спроса и предложения на рынке, особенно учитывая переход ОПЕК+ на второй этап сокращения добычи, который предполагает ее частичное восстановление.

"Российские активы продолжат следовать за настроениями на мировых площадках. Кроме того, с сегодняшнего дня рубль ощутит повышенное давление в связи со снижением в августе валютных интервенций Минфина, который ранее опубликовал план, согласно которому ведомство сократит объем операций до 64,9 млрд рублей за месяц, или 3,1 млрд рублей в день, что почти вдвое меньше, чем в июле. В сочетании с сезонным сокращением текущего счета платежного баланса это ограничивает возможности укрепления российской валюты, поэтому среднесрочный взгляд на курс остается негативным, мы ожидаем ослабления до 75 руб./$1", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

ЦБ РФ 5 августа продал валюту на 5,7 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил также 5,7 млрд рублей, 3 августа - 5,8 млрд рублей.

На прошлой неделе объем продажи валюты составил 28,8 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 59,79 копейки, до 73,6376 руб./$1, и увеличил курс евро на 55,44 копейки, до 87,1722 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в пятницу на 36,73 копейки по отношению к четвергу и составил 73,5874 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 36,16 копейки и составил 73,624 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 863,294 млн, из которых $596,725 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 266,569 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 22,46 копейки, до 87,0158 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 8,62 копейки и составил 86,9645 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR332,221 млн, из которых EUR162,302 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR169,919 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов продемонстрировали незначительные разнонаправленные изменения в пятницу по сравнению с прошлым торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 4,32% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 2 б.п. - до 4,38% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 1 б.п. - до 4,44% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 4,61% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 1 б.п. - до 4,62% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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