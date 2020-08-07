Рынок акций РФ на неделе вырос вслед за миром и протестировал 3000п по индексу МосБиржи

Рынок акций РФ на неделе ощутимо вырос вслед за мировыми площадками, нефтью и золотом на фоне надежд на новые стимулирующие меры экономики США, индекс МосБиржи на фоне протестировал отметку 3000 пунктов (максимум с конца февраля), но удержать рубеж не смог из-за укрепления рубля и эскалации напряженности между США и Китаем. Цена золота обновила исторический максимум, поднявшись в район $2090 за тройскую унцию.

По данным EPFR Global, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 30 июля по 5 августа составил порядка $90 млн (восьмая неделя оттоков) против оттока $70 млн неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый отток на уровне $60 млн (пятая неделя оттоков) по сравнению с оттоком $40 млн на предыдущей неделе.

В период с 3 по 7 августа индекс МосБиржи вырос на 2,1% и составил 2972,35 пункта, индекс РТС прибавил 3% и достиг 1271,43 пункта на фоне снижения доллара к 73,65 руб./$1 (-0,77 рубля) и роста октябрьской нефти Brent до $44,5 за баррель (+1,8%).

Рынок акций РФ на первых августовских торгах вырос вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью, подогретыми статистикой из Азии и новостями о начале третьей фазы испытаний препарата для профилактики COVID-19; индекс МосБиржи обновил максимум с конца февраля, поднявшись к 2930 пунктам, при этом лидерами роста выступили акции "Мосбиржи" (+3,6%). Доллар подешевел на рубль, до 73,4 рубля после ралли конца июля.

Совет директоров ПАО "Интер РАО" (+0,3%) утвердил долгосрочную программу развития компании до 2025 года с перспективой до 2030 года. В лидерах отката выступили "префы" "Мечела" (-3%) из-за отсрочки выплат дивидендов на эти бумаги за 2019 год в связи с действием моратория на банкротство (запрет на распределение прибыли между акционерами действует до 6 октября).

Мировые рынки выросли на отчетностях технологических компаний в США, сильных данных по производственной активности в Китае и Европе (индексы PMI) и ожиданиях достижения компромисса между американскими политиками по антикризисному плану. Давление на рынки локально оказали заявления главы аппарата Белого дома Марка Медоуза о том, что администрация рассматривает меры в отношении китайских приложений TikTok, WeChat и других. Нефть Brent превысила $44 за баррель.

Во вторник рынок акций после локальной консолидации возобновил подъем благодаря улучшению настроений на фондовых площадках Европы и США в ожидании утверждения нового пакета американских стимулирующих мер, а также на фоне развернувшейся вверх нефти (Brent локально падала к $43,2 за баррель, а к вечеру отскочила к $44,4 за баррель); индекс МосБиржи поднялся в район 2940 пунктов во главе с бумагами металлургов, при этом снизились акции "Аэрофлота" (-2,5%) в ожидании решения по увеличению уставного капитала путем допэмиссии акций.

Цена фьючерсов на золото превысила $2000 за унцию, что подогрело рост акций золотодобывающих компаний.

В среду рынок акций продолжил подъем вслед за мировыми площадками и выросшей нефтью, подогретой статистикой о сокращении ее запасов в США, индекс МосБиржи превысил 2990 пунктов во главе с обновившими максимумы бумагами золотодобывающих компаний вместе с золотом (золото превысило $2050 за унцию); упали акции ВТБ (-5%) на новостях о снижении дивидендов за 2019 год.

Правительство РФ разрешило ВТБ снизить объем дивидендов за 2019 год до 10% от чистой прибыли по МСФО. Ранее ВТБ планировал выплатить в этом году дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО за 2019 год, или около 100,5 млрд рублей. Однако в начале мая член правления ВТБ Дмитрий Пьянов допустил, что ВТБ может скорректировать рекомендацию менеджмента.

Просели акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (-2%) на новостях об оферте миноритарным акционерам по цене ниже рынка (цена выкупа составит 0,929 рубля).

США и Китай договорились провести переговоры на высоком уровне 15 августа, чтобы оценить соблюдение Пекином двустороннего торгового соглашения, подписанного в начале этого года. Предполагается, что представители США и КНР также обсудят применение Вашингтоном жестких мер против китайских компаний.

Нефть Brent локально подскочила выше $46 за баррель на статистике Минэнерго США о сокращении запасов нефти в стране за неделю на 7,37 млн баррелей, при прогнозах снижения на 3,35-4,1% млн баррелей.

В четверг рынок акций РФ просел в рамках коррекции вместе с внешними фондовыми площадками из-за выборочной фиксации прибыли игроками в ожидании новостей из США по новым экономическим стимулам и статистики Минтруда; индекс МосБиржи утром превышал 3000 пунктов, после чего откатился ниже 2990 пунктов, снижение сдерживалось подросшей нефтью (нефть Brent локально падала ниже $45 за баррель, но затем вернулись на уровни выше этого рубежа).

Продолжилось снижение акций ВТБ (-1,9%) на новостях сокращении дивидендов за 2019 год. Акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%) утром падали почти на 5% на фоне известий, что совет директоров компании 5 августа одобрил допэмиссию до 1,7 млрд обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая. Акции будут размещаться по открытой подписке, цена размещения будет определена позднее. По итогам допэмиссии уставный капитал компании может вырасти в 2,5 раза, при этом новые акции могут составить до 60% от увеличенного капитала.

В США число первичных заявок на пособие по безработице на неделе, завершившейся 1 августа, сократилось на 249 тыс. и составило 1,186 млн человек, что является минимумом с начала пандемии коронавируса. Эксперты ожидали снижения показателя до 1,415 млн.

Во "втором эшелоне" выросли акции ПАО "Абрау-Дюрсо" (+39,7%), которые в результате двухдневного ралли обновили многолетние максимумы на корпоративных новостях о покупке виноградарских и винодельческих активов хозяйства "Юбилейная" в Краснодарском крае. По итогам сделки общая площадь виноградопригодных земель "Абрау-Дюрсо" составит 6,5 тыс. га, из них плодоносящих виноградников - 3,3 тыс. га.

В пятницу рынок акций продолжил коррекционное сползание вниз на фоне ухудшения внешней конъюнктуры из-за новой волны ухудшения отношений между США и Китаем и беспокойств о росте числа заболеваний COVID-19 в некоторых странах АТР. Индекс МосБиржи опустился к 2970 пунктам, среди лидеров отката вновь выступили акции ВТБ (-3,2%), а лучше рынка смотрелись акции Сбербанка (+1%) после выхода неплохого отчета за июль по РСБУ (чистая прибыль в июле выросла на 5,3%, а за семь месяцев - сократилась на 22%). ВТБ во II квартале получил 2,1 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что оказалось хуже прогнозов.

Трамп подписал указы, направленные на устранение угроз, исходящих от китайского мобильного приложения TikTok и китайской соцсети WeChat. Экспорт КНР в июле подскочил на 7,2% в годовом выражении, что существенно превысило ожидания (подъем экспорта стал максимальным за последние семь месяцев). Нефть Brent просела к $44,7 за баррель. Ирак обещал сократить добычу в августе на дополнительные 400 тыс. б/с, чтобы компенсировать перепроизводство в предыдущие три месяца.

Статистика Минтруда США показала рост числа рабочих мест в июле на 1,763 млн, при прогнозах роста на 1,6 млн. Безработица снизилась до 10,2%. Реакция рынков оказалась в целом нейтральной.

По итогам недели с 3 по 7 августа среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка выглядели акции "Селигдара" (+29%), "КАМАЗа" (+14%), ПАО "Полюс" (+11%); хуже рынка оказались бумаги Petropavlovsk (-12%), En+ (-8%), ВТБ (-5%).

Динамику рынка акций РФ во второй декаде августа по-прежнему будут определять макростатитика, данные по распространению COVID-19 в мире и динамика нефти в свете вступления в силу в августе смягчения ограничений на добычу странами ОПЕК+. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 2930-3010 пунктов, для индекса РТС - 1230-1320 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".